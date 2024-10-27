Mehmet Şimşek duyurdu: Kirada yeni dönem resmen başlıyor

Yayınlanma: 27.10.2024 - 13:44

Güncelleme: 27.10.2024 - 13:44

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira sözleşmeleriyle ilgili yapılacak yeni düzenleme hakkında açıklamada bulundu.

"REFORM NİTELİĞİNDE..."

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Reform niteliğinde önemli bir uygulamaya başlıyoruz. Kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden yapılmasını sağlayacağız. Bürokrasiyi azaltarak vatandaşlarımızın işlemlerini kolay ve güvenli yapabilmesi için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Reform niteliğinde önemli bir uygulamaya başlıyoruz.



Kira sözleşmelerinin e-devlet üzerinden yapılmasını sağlayacağız.



Bürokrasiyi azaltarak vatandaşlarımızın işlemlerini kolay ve güvenli yapabilmesi için çalışmaya devam ediyoruz. https://t.co/gEQBW4P1oG — Mehmet Simsek (@memetsimsek) October 27, 2024

SON AŞAMAYA GELİNDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden güvenilir şekilde hazırlanmasına ilişkin reform niteliğindeki hizmete ilişkin çalışmasını tamamladı. Hizmet, kiracılar ve ev sahipleri için kısa süre içinde devreye alınacak.

Bakanlık birimleri, e-Devlet Kapısı üzerinden verilecek kira sözleşmesi işlemlerine ilişkin hazırlıklarını bitirdi.

İKİ AŞAMALI OLARAK DEVREYE ALINACAK

Bu sözleşmelerin e-Devlet üzerinden düzenlenmesine ilişkin çalışma, vatandaşların bu yöndeki uyuşmazlıkların çözülmesine ilişkin talepleri üzerine başlatıldı.

Bakanlık çalışmasına göre, bu hizmet e-Devlet Kapısı üzerinden "Kira Sözleşmesi İşlemleri" başlığıyla verilecek ve iki aşamalı devreye alınacak.

Kısa sürede vatandaşların erişimine açılacak ilk aşamada, taşınmaz sahibi gerçek kişi tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden hazırlanacak sözleşme, kiracı tarafından yine e-Devlet üzerinden onaylanacak.

“BARKODLU BELGE”

Hizmetin ikinci aşaması da yıl sonuna kadar kullanıma sunulacak. Böylece, emlak danışmanları ve yetki verilen kişiler, sözleşme hazırlayıp taşınmaz sahibi ve kiracının onayına sunabilecek.

Hizmetle kira sözleşmeleri, zaman damgalı "barkodlu belge" olarak oluşturulacak ve belge doğrulama işlemi yapılabilecek.