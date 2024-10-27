Mehmet Şimşek duyurdu: Kirada yeni dönem resmen başlıyor
Kira sözleşmelerinin artık e-Devlet üzerinden yapılabileceğini açıklayan Bakan Mehmet Şimşek, "Reform niteliğinde önemli bir uygulamaya başlıyoruz" dedi. İşte ayrıntılar...
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira sözleşmeleriyle ilgili yapılacak yeni düzenleme hakkında açıklamada bulundu.
"REFORM NİTELİĞİNDE..."
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Reform niteliğinde önemli bir uygulamaya başlıyoruz. Kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden yapılmasını sağlayacağız. Bürokrasiyi azaltarak vatandaşlarımızın işlemlerini kolay ve güvenli yapabilmesi için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Reform niteliğinde önemli bir uygulamaya başlıyoruz.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) October 27, 2024
Kira sözleşmelerinin e-devlet üzerinden yapılmasını sağlayacağız.
Bürokrasiyi azaltarak vatandaşlarımızın işlemlerini kolay ve güvenli yapabilmesi için çalışmaya devam ediyoruz. https://t.co/gEQBW4P1oG
SON AŞAMAYA GELİNDİ
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira sözleşmelerinin e-Devlet
Kapısı üzerinden güvenilir şekilde hazırlanmasına ilişkin reform niteliğindeki
hizmete ilişkin çalışmasını tamamladı. Hizmet, kiracılar ve ev sahipleri için
kısa süre içinde devreye alınacak.
Bakanlık birimleri, e-Devlet Kapısı üzerinden verilecek kira
sözleşmesi işlemlerine ilişkin hazırlıklarını bitirdi.
İKİ AŞAMALI OLARAK DEVREYE ALINACAK
Bu sözleşmelerin e-Devlet üzerinden düzenlenmesine ilişkin
çalışma, vatandaşların bu yöndeki uyuşmazlıkların çözülmesine ilişkin talepleri
üzerine başlatıldı.
Bakanlık çalışmasına göre, bu hizmet e-Devlet Kapısı
üzerinden "Kira Sözleşmesi İşlemleri" başlığıyla verilecek ve iki
aşamalı devreye alınacak.
Kısa sürede vatandaşların erişimine açılacak ilk aşamada,
taşınmaz sahibi gerçek kişi tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden hazırlanacak
sözleşme, kiracı tarafından yine e-Devlet üzerinden onaylanacak.
“BARKODLU BELGE”
Hizmetin ikinci aşaması da yıl sonuna kadar kullanıma
sunulacak. Böylece, emlak danışmanları ve yetki verilen kişiler, sözleşme
hazırlayıp taşınmaz sahibi ve kiracının onayına sunabilecek.
Hizmetle kira sözleşmeleri, zaman damgalı "barkodlu belge" olarak oluşturulacak ve belge doğrulama işlemi yapılabilecek.
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