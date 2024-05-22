Mehmet Şimşek enflasyon için tarih verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun sene sonunda yüzde 30 seviyesine gerileyeceğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2024 - 14:13
Mehmet Şimşek enflasyon için tarih verdi
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Finansal Okuryazarlık Platformu Lansmanı"nda konuştu. 

Mayıs ayında yıllık enflasyonun yükselmeye devam edeceğini belirten Şimşek, gerileme için temmuz ayı sonrasını işaret etti.

Şimşek, şunları söyledi:

“Bizim dezenflasyon programımız yani enflasyonu tek hale indirme programımız başarılı bir şekilde uygulanıyor. Aylık enflasyon rakamlarıyla bizim hedeflerimiz artık örtüşmeye başladı. Mayıs ayında yıllık enflasyon yükselmeye devam edecek. Bunu her iki platformda söylüyorum. Yani sürpriz olmasın. Çünkü geçen sene Mayıs ayında enflasyon aylık enflasyon sıfıra yakın.

Bu sene yüzde 3 dahi çıksa bu yıllık bazda artışı ima ediyor. Ama enflasyon, Merkez Bankamızın da enflasyon raporunu açıklarken ortaya koyduğu şekilde Mayıs ayında zirveye ulaşacak yıllık bazda. Ondan sonra yaz aylarında hem bazı kişiye hem de son bir yıldır para politikasına attığımız adımlar mali politikasında attığımız ve atacağımız adımlar, gelirler politikasının desteğiyle enflasyon çok hızlı bir şekilde inanıyorum ki bu sene sonunda 30’lu rakamı görür. Daha sonra gelecek senede 10’lu rakam, bir sonraki senede tek hane, daha sonra da bunu düşük tek hale çekip orada tutmak.”


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