Mehmet Şimşek: Girişimcilik ekosistemini desteklemek için önemli adımlar atıyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Girişimcilik ekosistemini desteklemek için önemli adımlar atıyoruz. Sermaye piyasalarını derinleştirerek yatırımlara uzun vadeli finansman imkanı sağlamak reform önceliklerimizden biridir” dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından yaptığı paylaşımda girişim ekosistemini destekleyeceklerini belirterek “Sermaye piyasalarını derinleştirerek yatırımlara uzun vadeli finansman imkanı sağlamak reform önceliklerimizden biridir” ifadelerini kullandı.
Girişimcilik ekosistemini desteklemek için önemli adımlar atıyoruz.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) September 11, 2024
Sermaye piyasalarını derinleştirerek yatırımlara uzun vadeli finansman imkanı sağlamak reform önceliklerimizden biridir. https://t.co/J34uceDoJy
Etiketler: #Mehmet Şimşek #Sermaye piyasaları
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