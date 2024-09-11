Mehmet Şimşek: Girişimcilik ekosistemini desteklemek için önemli adımlar atıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Girişimcilik ekosistemini desteklemek için önemli adımlar atıyoruz. Sermaye piyasalarını derinleştirerek yatırımlara uzun vadeli finansman imkanı sağlamak reform önceliklerimizden biridir” dedi.

Mehmet Şimşek: Girişimcilik ekosistemini desteklemek için önemli adımlar atıyoruz
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.09.2024 - 13:48

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından yaptığı paylaşımda girişim ekosistemini destekleyeceklerini belirterek “Sermaye piyasalarını derinleştirerek yatırımlara uzun vadeli finansman imkanı sağlamak reform önceliklerimizden biridir” ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Mehmet Şimşek #Sermaye piyasaları
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