Bakan Şimşek'ten 'dezenflasyon' açıklaması: Programı uygulamalıyız
Kabine toplantısının ardından ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Mehmet Şimşek, OVP'nin sonuç alacağını savundu. Şimşek, "Toplumun refahını artırmak istiyorsak dezenflasyon programını uygulamalıyız" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda açıklamalarda bulundu.
KKM hesaplarında düşüş olduğunu vurgulayan Şimşek "Kur Korumalı Mevduat Mayıs sonu itibarıyla 125 milyar dolardı. 20 Ekim itibarıyla 110.2 milyar dolar olarak gerçekleşti" ifadelerini kullandı.
OVP'YE DEĞİNDİ
Enflasyonla ilgili açıklamalar da yapan Şimşek "Enflasyonu tek haneye düşürmek için uyguladığımız 'Orta Vadeli Program' sonuç alacak. Toplumun refahını artırmak istiyorsak dezenflasyon programını uygulamalıyız" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE 'GRİ LİSTE'DEN ÇIKABİLECEK Mİ?
Bakan Şimşek 'gri liste hakkında' ise "Biz ne gerekiyorsa yapıyoruz. 27 Ekim tarihinde bir FATF toplantısı yapıldı. Ülkemizin gri listeden çıkması için bir hususun kaldığı söylendi. Onu da TBMM’nin gündemine sunacağız. Ülkemizin gri listeden çıkması için hiçbir engel kalmadı" açıklamasını yaptı.
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