Mehmet Şimşek: KKM stoku 3,4 trilyon TL'den 1,1 trilyon TL'ye düştü
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kur Korumalı Mevduat (KKM) stoku 72 haftadır kesintisiz geriliyor. KKM stoku 2023 yılı Ağustos ayındaki zirve değeri olan 3,4 trilyon TL'den 1,1 trilyon TL'ye düştü" dedi.
Bakan Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Şimşek açıklamasında, "Makro finansal istikrarı güçlendirecek, Türk lirasına güveni artıracak politikalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Şimşek'in paylaşımı şu şekilde:
"KKM stoku 72 haftadır kesintisiz geriliyor. KKM stoku 2023 yılı Ağustos ayındaki zirve değeri olan 3,4 trilyon TL'den 1,1 trilyon TL'ye düştü. KKM'nin toplam mevduat içindeki payı yüzde 26,2'den yüzde 5,9'a geriledi. Makro finansal istikrarı güçlendirecek, Türk lirasına güveni artıracak politikalarımıza devam edeceğiz."
Kur Korumalı Mevduat (KKM) stoku 72 haftadır kesintisiz geriliyor.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) January 9, 2025
KKM stoku 2023 yılı Ağustos ayındaki zirve değeri olan 3,4 trilyon TL’den 1,1 trilyon TL’ye düştü. KKM'nin toplam mevduat içindeki payı yüzde 26,2'den yüzde 5,9’a geriledi.
Makro finansal istikrarı… pic.twitter.com/uofJVLHpXi
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