TCMB’den KKM için kritik adım: Yeni düzenleme yayımlandı

TCMB, KKM ile ilgili önemli bir düzenlemeyi yürürlükten kaldırdığını açıkladı. Döviz yükümlülüğü olan tüzel kişilere sağlanan destek sona erdi.

TCMB’den KKM için kritik adım: Yeni düzenleme yayımlandı
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.01.2025 - 09:35

2025 yılı para politikası metninde Kur Korumalı Mevduatın (KKM) sonlandırılacağını açıklayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) KKM ile ilgili yeni bir düzenleme yaptı.

TCMB, döviz yükümlülüğü bulunan tüzel kişilerin döviz veya Türk lirası cinsinden mevduat ve katılma hesaplarına sağlanacak destekle ilgili düzenlemenin yürürlükten kaldırıldığını duyurdu.

Resmi Gazete'de yer alan karar şu şekilde;

MADDE 1- 30/3/2023 tarihli ve 32148 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döviz Yükümlülüğü Olan Tüzel Kişilerin Döviz veya Türk Lirası Cinsinden Mevduat ve Katılma Hesaplarına Sağlanacak Destek Hakkında Tebliğ (Sayı: 2023/6) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.



Etiketler: #TCMB #kur korumalı mevduat #döviz

İlgili Haberler

Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez'den TCMB faiz indirimi değerlendirmesi: 'Enflasyon nöbeti emekçide'

Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez'den TCMB faiz indirimi değerlendirmesi: 'Enflasyon nöbeti emekçide'
TCMB yılın son faiz kararında indirime gitti: İşte banka banka 300 bin liranın aylık getirisi!

TCMB yılın son faiz kararında indirime gitti: İşte banka banka 300 bin liranın aylık getirisi!
TCMB'nin PPK kararı AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski sözlerini anımsattı

TCMB'nin PPK kararı AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski sözlerini anımsattı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler