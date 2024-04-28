Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan'a gitti
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İslam Kalkınma Bankası’nın kuruluşunun 50'nci yılı dolayısıyla Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek toplantılara katılacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İslam Kalkınma Bankası toplantıları için Suudi Arabistan'a gitti.
Bakan Şimşek, kuruluşunun 50'nci yılını kutlayan İslam Kalkınma Bankasının toplantılarında Türkiye'yi temsil edecek. Toplantılara, bankaya üye 57 ülkenin bakanları, direktörleri ve üst düzey temsilcilerinin katılımı bekleniyor.
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