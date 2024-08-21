Mehmet Şimşek'in istifa etmek istediği iddia edilmişti: Resmi açıklama geldi

Yayınlanma: 21.08.2024 - 09:56

Güncelleme: 21.08.2024 - 09:56

Kulislerde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa etmek istediği ancak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın bu durumu engellediği konuşuluyordu.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DDM) ise konuya dair açıklama yaptı.

Mehmet Şimşek'in istifa etmek istediği iddiasının doğru olmadığını belirten DDM tarafından şunları kaydedildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevinden istifa etmek istedi” iddiası doğru değildir.

Bakan Şimşek’in görevinden istifa etme kararı aldığı ve ikna edilerek görevde kaldığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz."