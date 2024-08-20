Bakan Şimşek açıkladı! 3 yıl sonra ilk kez yüzde 7'nin altına indi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "10 yıl vadeli ABD doları gösterge tahvilimizin getirisi 2021 yılı Kasım ayından sonra ilk defa yüzde 7’nin altına indi" dedi.

DHA
Yayınlanma: 20.08.2024 - 16:15
Bakan Şimşek açıkladı! 3 yıl sonra ilk kez yüzde 7'nin altına indi
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 

Şimşek, yaptığı açıklamada "10 yıl vadeli ABD doları gösterge tahvilimizin getirisi 2021 yılı Kasım ayından sonra ilk defa yüzde 7’nin altına indi. Önümüzdeki dönemde yapısal adımlarla kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek risk primimizi daha da iyileştireceğiz" dedi.

Uygulanan programların makro finansal istikrarı güçlendirerek risk primini düşürdüğünü ifade eden Şimşek şunları kaydetti: 

"Böylece dış borçlanma maliyetlerimiz önemli ölçüde geriledi. Maliyetlerimizdeki bu iyileşme özel sektörün dış finansmanını da olumlu etkiliyor. Önümüzdeki dönemde yapısal adımlarla kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek risk primimizi daha da iyileştireceğiz." 

 


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