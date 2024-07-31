Mehmet Şimşek'ten 'cari açık' mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış ticaret dengesi ve turizmde olumlu seyrin devam ettiğini belirterek, "Cari açıkta devam eden düşüşün yılın kalanında da sürmesini ve 2024 yılında cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2’ye gerilemesini bekliyoruz" diye konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.07.2024 - 10:59
Mehmet Şimşek'ten 'cari açık' mesajı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış ticaret dengesi ve turizm gelirleri verilerini değerlendirdi.

Cari açıkta düşüşün yılın geri kalanında da devam etmesini beklediklerini belirten Şimşek, " 2024 yılında cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2’ye gerilemesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek, şunları kaydetti:

"Dış dengede ve turizmde olumlu görünüm sürüyor.

Yıllık dış ticaret açığı haziranda bayram etkisi kaynaklı geçen aya göre sınırlı arttı. Buna rağmen geçen yıla kıyasla açık 32 milyar dolar iyileşti.

İkinci çeyrekte yıllık ziyaretçi sayısı 60 milyon kişiye, turizm geliri ise 58 milyar dolara ulaştı.

Cari açıkta devam eden düşüşün yılın kalanında da sürmesini ve 2024 yılında cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2’ye gerilemesini bekliyoruz.

Program hedeflerimiz için sürdürülebilir cari açık büyük önem taşıyor.


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