Şimşek'ten vergi açıklaması: 'Çalışmaları yoğunlaştırdık'
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gelir beyan etmediği halde yüksek harcamaları olan vergi mükelleflerine yönelik çalışmaların yoğunlaştırıldığını ifade etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gelir beyan etmediği halde yüksek harcamaları olan vergi mükelleflerine yönelik denetimlerin yoğunlaştırıldığını açıkladı.
Bakan Şimşek, "Vergide adaleti artırmaya yönelik uygulamalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Kayıt dışılıkla mücadelemiz hız kesmiyor. Gelir beyan etmediği halde yüksek harcaması olan mükelleflere yönelik denetimleri yoğunlaştırıyoruz. Vergide adaleti artırmaya yönelik uygulamalarımız devam edecek."
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