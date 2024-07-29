Şimşek'ten vergi açıklaması: 'Çalışmaları yoğunlaştırdık'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gelir beyan etmediği halde yüksek harcamaları olan vergi mükelleflerine yönelik çalışmaların yoğunlaştırıldığını ifade etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.07.2024 - 11:36
Şimşek'ten vergi açıklaması: 'Çalışmaları yoğunlaştırdık'
Abone Ol google-news

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gelir beyan etmediği halde yüksek harcamaları olan vergi mükelleflerine yönelik denetimlerin yoğunlaştırıldığını açıkladı.

Bakan Şimşek, "Vergide adaleti artırmaya yönelik uygulamalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Kayıt dışılıkla mücadelemiz hız kesmiyor. Gelir beyan etmediği halde yüksek harcaması olan mükelleflere yönelik denetimleri yoğunlaştırıyoruz. Vergide adaleti artırmaya yönelik uygulamalarımız devam edecek."


vergi haberleri Mehmet Şimşek haberleri

İlgili Haberler

Büyük şirketlerin vergi ödemediklerine dair iddialar büyüyor: Bakanlık denetimi hatırladı

Büyük şirketlerin vergi ödemediklerine dair iddialar büyüyor: Bakanlık denetimi hatırladı
Bozbey, SGK ve vergi borçlarının yapılandırılmasını istedi: Maaşları ödeyemeyiz

Bozbey, SGK ve vergi borçlarının yapılandırılmasını istedi: Maaşları ödeyemeyiz
Vergi paketi Meclis’ten geçti, tepkiler bitmedi: 'Halka düşman bunlar'

Vergi paketi Meclis’ten geçti, tepkiler bitmedi: 'Halka düşman bunlar'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler