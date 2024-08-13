Mehmet Şimşek'ten işsizlik yorumu: 'Programın kısa vadeli etkilerini görüyoruz'

Yayınlanma: 13.08.2024 - 14:46

Güncelleme: 13.08.2024 - 14:46

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi ve iş gücü verilerini değerlendirdi.

Aylık cari dengenin fazla verdiği haziranda yıllık açığın 24,8 milyar dolar olduğunu aktaran Şimşek, "İkinci çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2,2'ye, üçüncü çeyrekte ise yüzde 2'nin altına gerilemesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, programın dengelenme ve dezenflasyondaki olumlu sonuçlarının yanı sıra iş gücü piyasasındaki kısa vadeli olumsuz etkilerini gördüklerini belirtti.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Aylık cari dengenin fazla verdiği haziranda yıllık açık 24,8 milyar dolar gerçekleşti. İkinci çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2,2’ye, üçüncü çeyrekte ise yüzde 2’nin altına gerilemesini bekliyoruz.

Programımızın dengelenme ve dezenflasyondaki olumlu sonuçlarının yanı sıra işgücü piyasasındaki kısa vadeli olumsuz etkilerini görüyoruz.

İşsizlik oranı haziranda yüzde 9,2’ye yükseldi ancak bu yıl OVP’den daha düşük ve tek haneli işsizlik oranı öngörüyoruz.

Kalıcı refah artışı sağlamak için programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. İşgücü piyasasının niceliği kadar niteliği de önemlidir. Bu kapsamda verimlilik artışı, beşeri sermayenin güçlendirilmesi ve dijital dönüşüme odaklanan yapısal reformlara ağırlık veriyoruz."