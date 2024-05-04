Mehmet Şimşek'ten kredi notu değerlendirmesi
S&P, Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama geldi. Şimşek, "S&P, Fitch ve Moody’s’in pozitif not görünümleri not artışlarının devamının habercisi" ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek S&P'nin, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korumasına ilişkin açıklama yaptı.
Şimşek, "S&P, Fitch ve Moody’s’in pozitif not görünümleri not artışlarının devamının habercisi" ifadelerini kullandı.
Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Programımızın olumlu sonuçları kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına yansıyor. S&P ülke kredi notumuzu 11 yılın ardından 1 kademe artırırken görünümü pozitif olarak korudu. S&P, Fitch ve Moody’s’in pozitif not görünümleri not artışlarının devamının habercisi. Güçlendirerek uygulamaya devam ettiğimiz programımızla ülkemize duyulan güveni en üst seviyeye taşımakta kararlıyız."
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu.
Diğer kredi derecelendirme kuruluşlarından Moody's de ocak ayında Türkiye'nin kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkarmıştı.
Fitch Ratings ise martta Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirmişti.
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