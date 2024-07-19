Mehmet Şimşek'ten rezerv açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, swap hariç net rezervlerin son 4,5 yılın zirvesinde olduğunu bildirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Merkez Bankası rezervleriyle ilgili açıklamada bulundu.
Şimşek, sosyal medya hesabı X'ten Merkez Bankası rezervlerine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Swap hariç net rezervler son 4,5 yılın zirvesinde" ifadelerini kullandı.
Swap hariç net rezervler son 4,5 yılın zirvesinde. pic.twitter.com/xWOyhimuaX— Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 18, 2024
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