Mehmet Şimşek'ten 'vergi' mesajı: 'Aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerindeki kişileri denetliyoruz'
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olup hiç gelir beyan etmeyen kişileri gerçek kazançlarını vergilendirmek üzere denetim kapsamına alıyoruz" dedi.
Vergi Denetim Kurulu, yüksek tutarda harcaması olduğu halde herhangi bir gelir beyan etmeyen veya düşük tutarlı gelir beyanında bulunanları inceledi.
İlk etapta tespit edilen 800 kişinin aylık 5 milyon liranın üzerinde harcama yaptığı, lüks araçlara bindiği, lüks tüketimde bulunduğu ancak hiç gelir beyan etmediği ve vergi mükellefi olmadığı görüldü.
Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Şimşek de özellikle "IBAN ve mail order" uygulamalarına vurgu yaparak işletmelere yönelik incelemelerin sürdüğünü söyledi.
800 KİŞİ TESPİT EDİLDİ
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK),
yüksek tutarda harcaması olduğu halde herhangi bir gelir beyan etmeyen veya
düşük tutarlı gelir beyanında bulunan kişileri mercek altına alırken, bu
incelemelerde ilk etapta tespit edilen 800 kişinin aylık 5 milyon liranın
üzerinde harcama yaptığı ancak hiç gelir beyan etmediği görüldü.
Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, VDK, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, "Vergide adalet ve etkinliği artıracağız, çok kazanandan çok vergi alacağız. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele ederek bütçe finansmanını iyileştiriyoruz" mesajı doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.
Kurul, yüksek tutarda harcaması olduğu halde herhangi bir
gelir beyan etmeyen veya düşük tutarlı gelir beyanında bulunan kişileri mercek
altına aldı.
Bu inceleme sırasında, bazı kişiler, VDK'nin radarına
takıldı. Buna göre, ilk etapta tespit edilen 800 kişinin aylık 5 milyon liranın
üzerinde harcama yaptığı, lüks araçlara bindiği, lüks tüketimde bulunduğu ancak
hiç gelir beyan etmediği ve vergi mükellefi olmadığı görüldü.
Bu kişilerden bazısının aylık harcamasının 10 milyon lirayı
bulduğu belirlendi. Harcamaları incelenerek bu gelirin kaynağı tespit edilecek
ve bu gelirlerin vergilendirilmesi sağlanacak.
IBAN YOLUYLA TAHSİLAT
VDK, müşterilerini IBAN üzerinden ödemeye yönlendiren ve bu
işlem karşılığında fiş veya fatura kesmeyen işletmelere yönelik de takip
yürütüyor. Bu kapsamda Kurul tarafından incelemeye alınan IBAN hesabı
sahiplerine vergi müfettişleri tarafından gelirin kaynağının tespitine yönelik
detaylı sorular yöneltiliyor.
İnceleme sırasında hesap sahiplerinin bilgilerine
başvurulurken hesaplarını başkasına kullandırmanın Suç Gelirlerinin
Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında suç sayıldığına ilişkin
bilgilendirme yapılıyor.
Bu incelemelerde ilk sonuçlar alınırken, ilk tespitlere
göre, IBAN hesapları aracılığıyla başkası adına tahsilat yapılmasına aracılık
edenlerin genellikle şirket ortakları, çalışanları veya mükellef yakınları
olduğu belirlendi. Hesaplarını başkalarına kullandıranlar ile farklı tahsilat
yöntemleri kullanarak vergi kayıp kaçağına sebep olanlar hakkındaki incelemeler
devam edecek.
"MAİL ORDER" YÖNTEMİ MERCEK ALTINDA
Kurul, hizmet, e-ticaret ve mobilya gibi sektörlerde
müşterilere, fiziki tahsilatın mümkün olmaması, taksit imkanları gibi
sebeplerle alternatif olarak sıklıkla kullanılan "mail order"
yöntemini de inceliyor.
Bu yöntemle yapılan tahsilatlar, muhtemel vergisel risklerin
varlığı nedeniyle takip ediliyor. VDK, "mail order" yöntemi
kullanılarak yapılan tahsilatlarda satışı yapılan mal veya hizmet karşılığı
fatura veya fiş düzenlenmeyen durumları izlemeye aldı.
BAKAN ŞİMŞEK: ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Hazine
ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Aylık harcamaları 5 milyon TL’nin
üzerinde olup hiç gelir beyan etmeyen kişileri gerçek kazançlarını
vergilendirmek üzere denetim kapsamına alıyoruz" diye konuştu.
Şimşek, "Vergide adaleti artırmaya ve kayıt dışılığı
azaltmaya yönelik çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Aylık harcamaları 5 milyon
TL’nin üzerinde olup hiç gelir beyan etmeyen kişileri gerçek kazançlarını
vergilendirmek üzere denetim kapsamına alıyoruz. IBAN veya “mail order” ödeme
yönetimi ile tahsilat yaparak vergisini ödemeyen işletmeler de inceleniyor.
Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların ve haksız
rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini
kullandı.
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