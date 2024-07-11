Mehmet Şimşek'in 'güneş vergisi' sözleri gündem olmuştu! Bakanlıktan açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sosyal medyada gündem olan 'güneşlenme vergisi alınacağı' yönündeki videosuna ilişkin bakanlıktan açıklama geldi.

AA
Yayınlanma: 11.07.2024 - 11:02
Mehmet Şimşek'in 'güneş vergisi' sözleri gündem olmuştu! Bakanlıktan açıklama
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Hazine ve Maliye Bakanlığının sosyal medya hesabından, Bakan Mehmet Şimşek’in bir yayınındaki açıklamalarına yapay zekayla eklenmiş sahte içeriğe ilişkin açıklama yapıldı. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yapay zeka ile oluşturulmuş gerçek dışı içeriklere itibar edilmemesi uyarısında bulundu. 

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Bakanımızın konuk olduğu bir yayına yapay zeka ile seslendirme eklendiği ve vergi konulu gerçek olmayan içeriklerin sosyal medyada paylaşıldığı görülmüştür. Yapay zeka ile oluşturulmuş, gerçek dışı bu tarz içeriklere itibar edilmemesi önemle rica olunur."

Sosyal medyada ve çeşitli internet mecralarında, Bakan Şimşek’in "güneşlenme vergisi alınacağı"nı söylemiş gibi gösteren sahte içerikler hızla yayılmıştı.


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