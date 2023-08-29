Memur-emekli zammında dördüncü toplantı: Gözler Hakem Kurulu'nda

Yayınlanma: 29.08.2023 - 09:17

Güncelleme: 29.08.2023 - 09:21

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü kulağı, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'ndan gelecek kararda.

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine yetkili konfederasyon Memur-Sen'in başvurusuyla Kamu Görevlileri Hakem Kurulu geçen hafta çalışmalarına başlamıştı.

26 Ağustos'ta çalışmalarına başlayan Kurul, 4. toplantısını bugün yapacak. Üçüncü toplantısını dün yapan 11 kişiden oluşan hakem heyetinin gündeminde zam oranı başta olmak üzere anlaşılamayan maddeler vardı.

7 saat süren toplantıda, uzlaşma sağlanamayan maddeler müzakere edildi. Kurul, pazar günü gerçekleşen ikinci toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur Sendikaları Konfederasyonları temsilcilerini dinlemişti.

Memur-Sen, 1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde, 2024 için toplam yüzde 70, 2025 içinse yüzde 40 zam talep etmişti. Kamu işveren heyeti ise, 2024 yılı için toplam yüzde 25, 2025 yılı için ise toplam yüzde 11 zam teklif etti.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu bugün saat 14.00'te dördüncü kez toplanacak.

Toplantılar 31 Ağustos'a kadar sürecek. Bu tarihte yapılacak toplantıdan karar çıkması bekleniyor. Heyetin vereceği karar hiçbir şekilde yargıya taşınamıyor ve karara itiraz edilemiyor.