Memur-emekli zammında gözler son toplantıda: Karara itiraz edilemeyecek

Yayınlanma: 30.08.2023 - 10:03

Güncelleme: 30.08.2023 - 10:06

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü kulağı, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'ndan gelecek kararda.

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine yetkili konfederasyon Memur-Sen'in başvurusuyla Kamu Görevlileri Hakem Kurulu geçen hafta çalışmalarına başlamıştı.

SON TOPLANTI 31 AĞUSTOS'TA

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu saat 14.00'te dördüncü kez biraraya geldi. Toplantıda, zam oranının kararlaştırılması bekleniyordu. Hakem Kurulu toplantısı bitti, mali konuların görüşülmesi kaldı. 31 Ağustos Perşembe günü saat 10.00 da toplanıp karar verilecek.

Zam konusunda nihai kararın 31 Ağustos'a kadar açıklanması gerekiyor. Kurulun verdiği karar kesin olacak ve karara itiraz edilemeyecek.

7 saat süren toplantıda, uzlaşma sağlanamayan maddeler müzakere edildi. Kurul, pazar günü gerçekleşen ikinci toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur Sendikaları Konfederasyonları temsilcilerini dinlemişti.

KURULDA YER ALAN İSİMLER

Başkanlığını Sayıştay Başkanı Metin Yener'in yaptığı kurul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İsa Atçeken, akademisyenler Prof. Dr. Fatih Uçan ve Prof. Dr. Fatih Yardımcıoğlu, Memur-Sen Genel Başkan yardımcıları Hüseyin Öztürk ve Soner Can Tufanoğlu, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney ve KESK Genel Sekreteri Şenol Köksal'dan oluşuyor.

MEMURLAR NE İSTİYOR? HÜKÜMETİN TEKLİFİ NEYDİ?

Memur-Sen, 1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde, 2024 için toplam yüzde 70, 2025 içinse yüzde 40 zam talep etmişti. Kamu işveren heyeti ise, 2024 yılı için toplam yüzde 25, 2025 yılı için ise toplam yüzde 11 zam teklif etti.