Memur ile memur emeklilerine verilen maaş zammı enflasyon karşısında eridi

06 Aralık 2022 Salı, 04:00

Enflasyon, maaşlardan çalmaya devam ediyor. Memur ile memur emeklilerine bu yılın ikinci yarısında yüzde 7 toplusözleşme zammı verilmişti.

TÜİK’in verilerine göre temmuz-kasım dönemini kapsayan 5 aylık enflasyon yüzde 14.05 oldu ve bu zammı ikiye katladı.

Bu yılın ikinci yarısında enflasyonun yüzde 7’yi aşan bölümü memur ve memur emeklilerine yeni yılda enflasyon farkı olarak ödenecek. Şu anda memur ve memur emeklileri için yüzde 7.05 oranında enflasyon farkı oluşmuş durumda. Ancak kesin zam oranı 3 Ocak’ta açıklanacak aralık ayı enflasyon verileri ile belli olacak. Memur ve memur emeklisine gelecek yılın ilk 6 ayı için yüzde 8 de toplu sözleşme zammı verilecek. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ise aralık enflasyonu ile belli olacak. Ancak iktidarın yılbaşında en düşük emekli aylıklarını artırması bekleniyor.

Kamu işçilerinin ücretlerine 2021-2022 döneminin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar içinse yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapılmıştı. Bu işçilere de yüzde 14.69 enflasyon farkı ile birlikte toplam yüzde 19.69 oranında zam yapılacak.

Özel sektörde ise zam oranları işyerinde toplusözleşme varsa ona göre belirleniyor. Toplusözleşme yoksa emekçi işverenin insafına kalmış durumda. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de kesin maaş zammı için 3 Ocak’ta açıklanacak enflasyon verisini bekliyor.