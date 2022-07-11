Maaş zammında çalışan odaklı olmak şart
Merakla beklenen 2022 asgari ücret zammı belli oldu. Yüzde 30 oranında asgari ücret zammı, 1 Temmuz 2022 itibarıyla yürürlüğe girdi. Enflasyondaki artış ile birlikte şirketler de ücret politikasını yeniden belirlemeye başladı. Özel sektördeki şirketlerin büyük bir oranı ise yıl içinde çalışanlarına ek zam yapmayı planlıyor.
Yönetim danışmanlığı hizmeti veren Accompany Global Consultancy (AGC) kurucusu Fethiye Çelik, konu ile ilgili yaptığı açıklamada; şirketlerin klasik bütçe anlayışını çalışanı odak noktasına koyarak revize etmeleri gerektiğini söylüyor.
Henüz bu üç ay öncesine kadar beyaz yakalı çalışanlar açısından maaşın en önemli kriter olmadığını söyleyen Çelik, o dönemde yan haklar ve özgürlükler gibi şirketlerin çalışanları özel hissettirdiği konuların daha ön planda olduğunu belirtiyor. Bugün ise en öncelikli konunun çalışanların mevcut standartlarını koruyabilmesi olduğunu aktarıyor ve devam ediyor: "Şirketler tabii yüksek enflasyon karşısında çalışanlarını korumalı ya da rakip şirketlere kaptırmamalı. Ama rakip şirketler bu maliyetlere ne kadar katlanabilir, genel perspektiften bakıp uzun vadeli düşünmek gerekiyor.”
ŞİRKETLER 2023 BÜTÇESİNİ KULLANMAYA BAŞLADI
Şirketlerin klasik bütçe anlayışını çalışanı odak noktasına koyarak revize etmeleri gerektiğini düşünen Çelik, nereden kısılacağının ve bütçenin çalışan tarafına nasıl aktarılacağının sorgulandığı bir süreçten geçildiğini vurgulayarak “Ne yazık ki çalışan anlamında kaynakların sınıflandırılması gereken bir süreç bu… Şirketlerin maaş artış oranlarının dağılımını yaparken hangi bölümler daha fazla önem arz ediyorsa o bölümlere ağırlık vermelerini ancak burada şirket dengelerin bozmamaya çok önem gösterilmesi lazım" diye konuşuyor.
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