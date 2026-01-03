5 Ocak'ta belirlenecek olan rakamlar ile beraber, ayrıca kıdem tazminatı tavan ücreti, sosyal yardım ücreti ve bedelli askerlik ücreti gibi birçok kalemde de artış olacak. Peki, Memur maaş zammı ile kıdem tazminatı ne kadar olacak? 2026 kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar?

2026 KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklilerinin maaşları, yılda iki kez yapılan toplu sözleşme zammı ve gerçekleşen enflasyon farkının yansıtılmasıyla belirleniyor.

8. Dönem Toplu Sözleşme’ye göre memur maaşlarına 2026 yılında yüzde 11 ve yüzde 7, 2027’de ise yüzde 5 ve yüzde 4 olmak üzere iki aşamalı zam yapılacak. Ayrıca 2026’nın ilk yarısında taban aylıklara 1000 TL’lik ek artış uygulanacak.

5 Ocak 2026 Pazartesi günü belli olacak memur zammı sonrası yeni kıdem tazminatı tavan ücretin 64.000 TL seviyesini aşması bekleniyor.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

5 Ocak 2026 Pazartesi günü tarihinde enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 2026 Temmuz-Aralık ayı kıdem tazminatı tavanı netlik kazanacak.