Milyonlarca memur ve emeklisi merakla bekliyor: İşte tahmini rakamlar

01 Ocak 2023 Pazar, 12:03

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik düzenlemeyle birlikte Türkiye'nin gündeminde olan 3600 ek gösterge düzenlemesi de 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giriyor.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre; dört meslek grubunun yanı sıra sosyal tarafların beklentileri dikkate alınarak il müdür yardımcısı, ilçe müdürü, şube müdürü, gelir uzmanı ve mali hizmetler uzmanları gibi kariyer uzmanları ile denetmenlerin de 2200 olan ek göstergeleri 3600'e çıkarıldı.

Şef ve uzmanlar, teknik hizmetler sınıfında yer alan ön lisans mezunları gibi bazı personelin 3600 ek göstergeden yararlanmasına ilişkin de düzenleme yapılması bekleniyor.

İKİYE AYRILIYOR

Öğretmen, polis, avukat, hemşire, din görevlisi emeklisi olanlardan daha önce birinci derece 2200 veya 3000 üzerinden emekli olan kişiler için 6 ay bekleme süresi uygulanmayacak. Bu kişilerin 2200 veya 3000 göstergesi 15 Ocak tarihinde kendiliğinden 3600'e yükselecek.

Geriye doğru hak verilmesi söz konusu olmayacak. İkinci ve üçüncü dereceden emekli olanların ek gösterge artışları aylıklarını çok etkilemeyecek. Halen görevde olup emekli olacak olanlar ise 6 ay bekleme süresi yönüyle "yükselenler ve atananlar" olarak ikiye ayrılıyor.

Birinci dereceden emekli olanların ek göstergeleri yükselince maaşlarında ciddi bir artış olacak. 3600 alan memur emeklileri emekli aylıklarını 1 Ocak itibarıyla alırken, ocak ayının ortasında 2023/Ocak-Haziran katsayı farkını, 15 Ocak-31 Ocak arası 3600 ek gösterge farkını alacak. Yani iki ayrı ek ödeme alacaklar.

Düzenleme kapsamında ek göstergesi 3600'e çıkan ve 30 yıllık hizmeti olan bir memurun; emekli maaşı 1234 TL ile 1391 TL, emekli ikramiyesinde ise 44.500 lira ile 50.150 lira arasında bir artış olacak.

Bu tutarlar 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verisiyle birlikte artacak olan memur ve emekli aylıklarındaki yükselişle birlikte daha da artacak. Memur ve emeklisine yüzde 30'luk bir zam durumunda 50 bin 150 lira olan bu tutar 65 bin 195 liraya çıkacak.