Memur maaşları bayramdan önce yatacak mı? Memur maaşları ne zaman yatacak?
Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla memur maaşlarının bayram nedeniyle erkene çekilip çekilmeyeceği merak edilmeye başlandı. Peki, Memur maaşları bayramdan önce yatacak mı? Memur maaşları ne zaman yatacak?
Bu sene 30 Mart ile 1 Nisan arasında kutlanacak bayram dolayısıyla, her ayın 15'inde yatan maaşların durumu merak ediliyor. Peki, Memur maaşları bayramdan önce yatacak mı? Memur maaşları ne zaman yatacak?
MEMUR MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?
Milyonlarca memur, maaşlarının Ramazan Bayramı öncesi yatıp yatmayacağını araştırıyor. Ancak geçen sene memur maaşları erkene çekilmemiş ve yine ayın 15'inde yatmıştı. Şu anda bu konuda hakkında bir açıklama bulunmuyor.
2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
- 29 Mart - Arife
- 30 Mart - Bayramın 1. günü
- 31 Mart - Bayramın 2. günü
- 1 Nisan - Bayramın 3. günü
Etiketler: #memur maaş #memur maaşları #ramazan bayramı
En Çok Okunan Haberler
-
- Tepki çeken NTV'den geri adım!
- AKP'li Varank muhaliflere 'seslendi'
- Yavaş'tan 'Erken seçimin zamanı geldi' açıklaması
- Gazeteciler ve siyasilere ev baskını!
- 'Beni çok mutlu eden haber' diyerek duyurdu!
- 'Biraz önce karşılaştık...'
- Google'dan dikkat çeken 'İmamoğlu' hamlesi
- Şimşek'ten yanıt gecikmedi!
- Ebrar Karakurt'tan gündem olan 'İmamoğlu' paylaşımı
- Operasyon sorumlusu 'Bahçeli' dedi, MHP yanıt verdi