Yayınlanma: 24.03.2025 - 12:19

Güncelleme: 24.03.2025 - 12:19

Bu sene 30 Mart ile 1 Nisan arasında kutlanacak bayram dolayısıyla, her ayın 15'inde yatan maaşların durumu merak ediliyor. Peki, Memur maaşları bayramdan önce yatacak mı? Memur maaşları ne zaman yatacak?

MEMUR MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Milyonlarca memur, maaşlarının Ramazan Bayramı öncesi yatıp yatmayacağını araştırıyor. Ancak geçen sene memur maaşları erkene çekilmemiş ve yine ayın 15'inde yatmıştı. Şu anda bu konuda hakkında bir açıklama bulunmuyor.

2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?