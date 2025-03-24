Yayınlanma: 24.03.2025 - 10:22

Güncelleme: 24.03.2025 - 10:22

Emekli ikramiyelerinde fark dışındaki ödemeler dört (4) gün içerisinde tamamlanacak. İkramiye ödemeleri, tahsis numarasına göre farklılık gösteriyor. Peki, Emekli ikramiyeleri yattı mı? Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ YATTI MI?

İkinci bir alternatif yöntem ise emekliler maaş aldıkları bankaların mobil bankacılık bölümünden veya telefon bankacılığı üzerinden emekli bayram ikramiyesinin yatıp yatmadığını kontrol edebilirler. Kamu bankalarından veya özel bankalardan ikramiye ödemesi alacaklar aşağıdaki numaralar aracılığıyla ikramiye durumunu kontrol edebilirler.

SSK (4A) BAYRAM İKRAMİYELERİ 2025 NE ZAMAN YATACAK?

4A Emeklileri için ikramiye ödeme programı belli oldu. Tahsis numarasının sonu 17,18,19 olanlara 24 Mart tarihinden itibaren ödemeler yapılacak.

Tahsis numarası 20,21,22 olanlara ise 25 Mart Salı, 23,24,25,26 olanlara ise 26 Mart Çarşamba günü ödemeler yapılacak.

BAĞ-KUR VE EMEKLİ SANDIĞI İKRAMİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Bağ-Kur (4b) emeklileri ise ikramiye ödemelerini 27 Mart Perşembe günü alırken Emekli Sandığı (4c) emeklileri ise ikramiye ödemelerini nisan dönemi aylıklarıyla birlikte 28 Mart tarihinde alacak.