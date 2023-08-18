Memur mutsuz: Maaşa sadece iki puan artış

Yayınlanma: 18.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 18.08.2023 - 03:03

İktidar, milyonlarca memur ile memur emeklisine yaptığı ilk zam teklifini sadece gelecek yıl için 2 puan artırdı. 2025 teklifini ise değiştirmedi. Sendikalar yeni teklifi hayretle karşıladıklarını belirterek “Müzakere edilebilir bir teklifle masaya gelin” uyarısını yaptı.

Yaklaşık 6 milyon memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 zamlarının belli olacağı toplusözleşme görüşmelerinde hükümet ikinci zam teklifini sundu. Hükümet 2024 için teklifini 2 puan artırarak yüzde 15+10’a çıkardı, 2025 için yüzde 6+5’i ise değiştirmedi.

(Vedat Işıkhan)



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ocak ayında enflasyon tahminlerine göre yüzde 43’ü bulan artış öngörüldüğünü, 2024 kümülatif artışının ise yüzde 57’yi bulduğunu söyledi. Işıkhan’ın enflasyon farkını da katarak yüksek göstermeye çalıştığı teklif yine resmi enflasyon tahmininin altında kaldı.

(Ali Yalçın)



‘HAYRETLERİMİ İFADE EDİYORUM’

Masadaki yetkili konfederasyon Memur-Sen’in genel başkanı Ali Yalçın ise teklife tepki göstererek “Hayretlerimi ifade ediyorum. Teklifin ciddi rakamlar olacak şekilde yeniden getirilmesini istiyoruz” diye konuştu. Refah payı, kira desteği, 8 bin 77 liranın emekliye yansıtılması gibi taleplerinin olmazsa olmazları olduğunu ancak görüşülmediğini belirten Yalçın, “Sorunların masada çözülmesini istiyoruz” dedi.

(Önder Kahveci)



‘KÜÇÜK BİR MAKYAJLA...’

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de müzakere edilebilir bir rakamla masaya gelinmesini istedi. Kahveci, “Büyük bir revizyon gerekli dediğimiz teklif küçük bir makyajla önümüze aynı şekilde konulmuştur. Bakanın olumlu ilerliyoruz dediği başlıkların ise altında, ‘Çalışmalar yapılacak’ ifadeleri yeterli değildir. Çalışma yapmak yerine nihai kararların alındığı bir teklifin masaya getirilmesi gerekmektedir” dedi.

(Mehmet Bozgeyik)



‘HAK VERİLMEZ, ALINIR’

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ise bu tutumu kabul etmediklerini, önceki gün alanlarda olduklarını belirterek “Bundan sonra da halkımız için fiili ve meşru mücadeleyi esas almaya devam edeceğiz. Konfederasyonlara bir kez daha hatırlatıyoruz. Hak verilmez, alınır” dedi.

Sosyal medyada büyük tepki gören yeni teklif, “#memur hakkını istiyor” başlığıyla gündem maddesi oldu.