Memur sefertasına döndü
Geçim şartlarının emekçileri zorladığına işaret eden Hamzaçebi, sefertası günlerine geri dönüldüğünü belirterek “Artık sadece çocuklara değil evin tüm çalışan bireylerine beslenme çantası hazırlanıyor” dedi.
İktidar enflasyonla mücadelede en zorunun geride kaldığını iddia etse de emekçinin geçim zorluğu katlanarak büyüyor. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’na bağlı Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, İstanbul başta olmak üzere çeşitli kentlerdeki üyelerinin yaşadıklarını anlattı. Geçim şartlarının emekçileri zorladığına işaret eden Hamzaçebi, sefertası günlerine geri dönüldüğünü belirterek “Artık sadece çocuklara değil evin tüm çalışan bireylerine beslenme çantası hazırlanıyor” dedi.
Memurların büyükşehirlerde yüksek kiralı merkezi bölgelerden daha uygun olan bölgelere taşınmak zorunda kaldığına işaret eden Hamzaçebi, “Her kamu kurumunda yemek çıkmıyor. Tasarruf tedbirlerinin ardından yemeklerde kalite de düştü. Kent merkezlerinde iki çeşit yemek bile 800 lirayı bulabiliyor. Bunu memur nasıl karşılasın? Tasarruf gerekçesiyle memurların servislerini kaldırdılar, herhalde şimdi de yemeği kesme peşindeler” dedi.
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