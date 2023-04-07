Memur-Sen de TÜFE'yi gördü!
İktidarla enflasyon farkının 6 ayda bir verilmesini öngören toplu sözleşmeye imza atan yetkili konfederasyon Memur-Sen, emekçinin bu yılki maaş zammı 3 ayda eriyip, çalışanlar hızla yoksullaşınca, yeni açıklamalar yapmak zorunda kaldı.
Memur-Sen yöneticileri, iktidarla altına imza attıkları 6 ayda bir enflasyon farkı öngören toplu sözleşme ortada dururken, çalışanları hayat pahalılığından kurtaracak “eşel mobil sistemi”nin aylık veya üç aylık dilimlerde uygulanmasını istedi.
Bu konuda açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, 6 ayda bir zammın enflasyonu telafide yetersiz kaldığına dikkat çekti. Tonbul 2023’ün ilk 3 aylık enflasyonunun yüzde 12.52’e ulaştığını belirtti. Bu yılın ilk yarısı için yüzde 8 zam verilmişti.
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