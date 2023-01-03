Son Dakika... Memur-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 'ilave ek zam' açıklaması
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, enflasyon farkının belli olmasının ardından 'ek zam' çağrısı yaptı. Yalçın, "Sıradaki müjde 'ilave ek zam' olmalı" dedi.
TÜİK, aralık ayı enflasyonunu açıkladı. TÜİK'e göre tüketici enflasyonu aralıkta aylık yüzde 1,18, yıllık yüzde 64,27 oldu. Böylece emeklilerin ve memurların enflasyon farkı ile alacakları kesinleşen zam oranı belli oldu.
SSK ve Bağkur emeklisine 15.39 oranında zam yapılacak. Memur ve memur emeklisine ise ilk hesaba göre, toplu sözleşme ve enflasyona göre, 16.47 zam yapılacak.
Verilerin ardından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Yalçın, 'ek zam' çağrısı yaptı.
Yalçın'ın açıklamaları:
TÜİK Aralık ayı enflasyon oranının %1,18 açıklanmasıyla birlikte; yıllık enflasyon %64,27, enflasyon farkı %7,84 ve kamu görev./emeklilerinin maaş/ücretlerine %8 Toplu S. artışıyla beraber yansıyacak oran %16,47 olarak belli oldu.
2022 yılında küresel ekonomik krizin yansımasıyla oluşan enflasyonist durumdan kamu görevlilerimizi korumak için maaş/ücretlere toplamda %87 artış yapılmış, Gelir V.muaf., Sözleşmeliye kadro ve Ek Gösterge düzenlemesi gibi çalışma hayatına yönelik birçok önemli adım atılmıştır.
Haklı beklentilere cevap verecek şekilde asgari ücrete yapılan artış, sabit gelirlinin korunması yönünde gösterilen iradenin önemli bir yansımasıdır. Asgari ücrete oran/tutar bazında yapılan tarihi artışı gerekçe kılan piyasa gerçekleri, kamu görevlilerimiz için de geçerlidir.
2023 yılının ilk müjdesi, 2022 yılındaki kararlı iradeyi devam ettirir nitelikte kamu görevlilerimize verilecek “ek zam” olmalıdır. Devletimizin gücü ve paydaşlığıyla; %16,47 artışa ilave yapılacak “ek zam” kamu görevlilerimizi/emeklilerimizi rahatlatacak, unutulmayacak.
SIRADAKİ MÜJDE "İLAVE EK ZAM” OLMALI !!— Ali YALÇIN (@_aliyalcin_) January 3, 2023
1-TÜİK Aralık ayı enflasyon oranının %1,18 açıklanmasıyla birlikte; yıllık enflasyon %64,27, enflasyon farkı %7,84 ve kamu görev./emeklilerinin maaş/ücretlerine %8 Toplu S. artışıyla beraber yansıyacak oran %16,47 olarak belli oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- e-Devlet'te yeni dönem
- 'Görev kiralık katillere verilmiş!'
- Nilgün Belgün'den yıllar sonra 'Yabancı Damat' itirafı
- Ateş'in öldürülmesine ilişkin önemli iddia
- Altaylı aktardı: 'Benim kalemimi kırmışlar'
- Cinayette itiraf iddiası
- Kulislerde konuşulan 2 önemli iddia
- Mutfak tüpüne dev zam!
- AKP'den ilk Sinan Ateş açıklaması
- ENAG aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı