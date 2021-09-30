CHP İzmir’den 3600 ek gösterge tepkisi: Beşli çeteye kaynak var memura yok

30 Eylül 2021 Perşembe, 14:00

İzmir’de Konak Meydanı girişinde memur sendikalarının temsilcileriyle birlikte basın açıklaması düzenleyen CHP İl Başkanı Deniz Yücel, son seçimlerden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın memurlara "müjde" başlığıyla verdiği sözleri hatırlatarak “Türkiye’de milyonlarca kamu çalışanı devletine verdiği hizmetlerin karşılığında insanca yaşamak için hak talebinde bulunuyor, çalışırken de, emekli olduğunda da insanca yaşayabileceği bir ücret talep ediyor. Ömrünün yarısını devletine hizmet etmekle geçiren memurlarımız, hanlar hamamlar, yazlık kışlık saraylar, lüks otomobiller veya uçaklar değil, yalnızca bir nebze olsun insanca yaşayabileceği ücrete sahip olmak için 3600 ek gösterge talebinde bulunuyor. Ne yazık ki, AKP iktidarı seçim dönemlerinde, altı bir türlü dolmayan, vaatten öteye gitmeyen müjdelerle insanlarımızın geçim dertleri üzerinden oy devşirmeye, gündem değiştirmeye çalışmaya devam ediyor” dedi.

Yücel konuyla ilgili 39 aydır hiçbir çalışma yapılmadığına dikkat çekerek şunları ifade etti: “AKP yalnızca lafla taahhüt ettiği 3600 ek gösterge ile ilgili genel seçimlerin üzerinden tam 39 ay geçmesine rağmen hiçbir düzenleme yapmadı. Milyonlarca memur artan enflasyonun, dövizin, borçların, ekonomik krizin, mutfak yangınlarının altında 39 ayda ezildikçe ezildi. AKP Genel Başkanı her defasında ‘Dünya beşten büyüktür’ derken, beşli çeteye bugüne kadar 131 kez vergi indirimi yaptı. İktidar yine bir sonraki seçimde 3600 ek göstergeyi müjde diye duyuracak. Yıllardır halkın kaynaklarını yandaşlara ve tefecilere dağıtırken, milyonlarca memurun insanca yaşam hakkı hiçe sayılıyor. Milyonlarca öğretmen, sağlık çalışanı, polis, din görevlisi ve infaz koruma memuru artık iktidarın sözde vaatlerine inanmıyor. Her yıl oyalanan, hayalleri suya düşürülen memurlarımız, iktidarın samimiyetine güvenmiyor. Milyonlarca memur 3600 ek gösterge hakkı için, CHP’nin iktidarını bekliyor. İktidarımızda, yıllardır sözde vaatlerle ve içi boş müjdelerle bekletilen tüm memurlarımızın 3600 ek gösterge talebini derhal hayata geçireceğiz. İktidarın yıllardır yaptığı umut tacirliğine son vereceğiz.”