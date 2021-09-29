Kılıçdaroğlu'ndan iktidara 3600 ek gösterge çıkışı: Sen yapmazsan biz yapacağız

29 Eylül 2021 Çarşamba, 21:36

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, memurların 39 aydır AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendilerine verdiği "3600 ek gösterge" sözünün tutulmasını beklediğini belirterek, “Erdoğan, sen yapmazsan biz yapacağız” dedi.



'SONUNA KADAR DA PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ!'



Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından “MemurunHakkı3600” etiketiyle bir paylaşım yaptı.

Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Milyonlarca öğretmen, sağlık çalışanı, polis, din görevlisi ve infaz koruma memuru kardeşimiz, tam 39 aydır Saray'ın verdiği sözü tutmasını bekliyor. Aylardır yüksek sesle söylüyoruz, sonuna kadar da peşini bırakmayacağız! Erdoğan, sen yapmazsan biz yapacağız. #MemurunHakkı3600"

Milyonlarca öğretmen, sağlık çalışanı, polis, din görevlisi ve infaz koruma memuru kardeşimiz tam 39 aydır Saray'ın verdiği sözü tutmasını bekliyor. Aylardır yüksek sesle söylüyoruz, sonuna kadar da peşini bırakmayacağız! Erdoğan, sen yapmazsan biz yapacağız. #MemurunHakkı3600 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 29, 2021

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da öncesinde, "3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür, bundan herhangi bir şekilde sarfınazar etmemiz mümkün değildir" açıklaması yapmıştı.

