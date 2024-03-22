Memur-Sen, Şimşek’in bakanlıklardaki atamaları durdurmasına tepki gösterdi: İktidara ‘içeriden’ eleştiri

Yayınlanma: 22.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.03.2024 - 04:00

Ekonomi yönetiminin uygulamalarına tepkiler artarken iktidara yakınlığıyla bilinen Memur-Sen de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i isim vererek eleştirmeye başladı. Şimşek’in bakanlıklara emekli olanların yerine alınanlar harici personel alınmayacağı açıklamalarını eleştiren Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Sadece boşalan kadroya değil; hem boş olan hem de boşalan kadroya atama yapılmalı. Cumhurbaşkanımız hep umudu ve hedefi büyütürken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bu yıl için Sağlık Bakanlığı dışında kalan bakanlıklara kamu görevlisi alınmayacağı yönündeki açıklamaları, umudu örseleyen yaklaşımları kabul edilebilir değildir. Devlet, memuru ile vardır, memur eliyle işini görür. Kamu görevlileri, mali disipline kurban edilecek bir kesim değildir” dedi.

Böylece mali disiplinin ve sıkılaşmanın kamu personeli üzerinden yapılmasına karşı olduklarını belirtti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu kurumlarına gönderdiği yazıda da toplusözleşme ve mevzuat hükümlerini anımsatarak personele yapılacak giyim yardımının “nakdi değil ayni” olmasını istemişti. Yalçın bu uygulamayı da eleştirerek “Huzursuzluğumuzu muhataplarıyla görüşüyoruz” demişti.