Memur-Sen toplu sözleşme görüşmeleri için taleplerini açıkladı: 'Seyyanen zam memur emeklisine de yansıtılmalı'

Yayınlanma: 24.07.2023 - 11:38

Güncelleme: 24.07.2023 - 11:46

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın 2024 yılı için taleplerin açıklandığı bir basın toplantısı düzenledi.

Seyyanen zammın memur emeklisine yansıtılması gerektiğinin altını çizen Yalçın, "2024-2025 kapsamındaki iki yıllık süreçte toplam yüzde 110 artış talep ediyoruz. Bununla birlikte 8 bin 77 TL olan seyyanen zammın memur emeklisine de yansıtılması gerektiğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Sendikanın taleplerini sıralayan Yalçın, "Zammın 6 ayda bir değil 3 aylık dönemlerde yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Kamu görevlilerine aylık 7 bin 600 TL kira yardımı talep ediyoruz. 2024 için yüzde 70, 2025 için yüzde 40 artış istiyoruz. 2024 Ocak'ta en düşük memur maaşının 29.700 TL'ye yükselmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon Memur-Sen, maaş artış oranları ve kira yardımının da aralarında olduğu taleplerini şu şekilde sıraladı:

"2024 yılı için 3’er aylık dönemler itibariyle refah payı dahil toplamda yüzde 70, 2025 yılı için 6’şar aylık dönemler itibariyle refah payı dahil toplamda yüzde 40 artış istiyoruz.

Toplu Sözleşme ikramiyesinin artırımlı ve aylık olarak ödenmesini istiyoruz.

1.dereceye gelmiş bütün kamu görevlilerinin ek göstergelerinin 3600 olmasını istiyoruz.

Kamu görevlilerine aylık 7.650 lira kira yardımı yapılamasını istiyoruz.

Yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılarak GİH'e geçirilmesini istiyoruz.

Aile yardımı olarak eş yardımının 2 bin lira, çocuk yardımının 500 lira olmasını istiyoruz.

Ramazan ve Kurban Bayramlarında ayrı ayrı 4.850 lira dini bayram ikramiyesi istiyoruz

Deprem bölgesindeki kamu görevlilerine ödül verilmesini ve tazminatlarının 2025 yılı sonuna kadar ödenmesini talep ediyoruz

Kıdem aylığı hesabındaki gösterge rakamının 100’e yükseltilmesini ve süre sınırlamasının kaldırılmasını istiyoruz.

Kadın kamu görevlilerinin 16 hafta olan ücretli doğum izinlerinin 32 hafta olmasını, süt izni sürelerinin artırılmasını ve yarım zamanlı çalışma hakkının fiili uygulamaya dönüşmesini istiyoruz.

Doğum yardımının 5 bin 98 lira, evlenme yardımının 24 bin 215 lira, ölüm yardımının 19 bin 372 lira olarak ödenmesini istiyoruz.

Kurumlarda ücretsiz kreş hizmeti verilmesini, bu hizmetin sunulmadığı yerlerde 2 bin 778 lira kreş yardımı verilmesini istiyoruz.

8 bin 77 lira seyyanen zammın emekli kamu görevlilerine de yansıtılmasını istiyoruz."

Memur ve memur emeklilerini kapsayan 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.