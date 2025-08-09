Memur-Sen tutanak tutulması için ısrarcı

Görüşmeler hizmet kollarında devam ediyor. Bu kapsamda dün de bayındırlık, inşaat ve köy hizmetleri; ulaştırma hizmetleri ile sağlık ve sosyal hizmetler kollarında müzakelere devam etti. Önceki günkü görüşmelerde ise basın, yayın ve iletişim; kültür ve sanat ile büro, bankacılık ve sigortacılık hizmet kollarında müzakeler yürütülmüştü. Alınan bilgiye göre önceki günkü görüşmeler sırasında Memur-Sen “tutanak tutulmasını” istedi. Ancak kamu işveren heyeti bu talebi kabul etmedi. Bir süre tartışma yaşandı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, tutanak tutulmasının önemine dikkat çekti.

‘TUTANAK SİSTEMİ YOK’

Yalçın, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada da, tutanak konusunda ısrarcı olduklarını belirterek, “Masanın ciddiyeti olsun. Masanın bir tutanağı olsun. Masanın tutanak sistemi yok. Suya yazılır gibi söylenen, ‘verdim’ denilen bile daha sonra ‘vermiyorum, bunu vermiyoruz’ denilen bir tuhaflık içerisinde” dedi.

‘SÖZ UÇAR YAZI KALIR’

Masada uzlaşılan konuların iki tarafın imzası ile tutanak altına alınması gerektiğini dile getiren Yalçın, “Sonrasında maddenizi revize edebilirsiniz, bu talebinizden vazgeçip başka taleplerle değiştirebilirsiniz. Ancak ‘bunu biz veriyoruz ama bunu yazmayız, bizim aklımızda, bu böyle, siz de orada notunuzu alın, başına koyun ‘görüşülecek’ diye, biz de görüşülecek diye koyalım. Sonra bakacağız buna’ diyerek yapılan şey bir oyalama taktiğine dönüşüyor. Daha sonra felaket, berbat bir şey ortaya çıkıyor. Masa başlarken söyledik: Geçen dönemleri yaşadık. Tutanaklı bir masa istiyoruz. Devletin ciddiyetine uygun bir davranış bekliyoruz. Çünkü devlette söz uçar yazı kalır. Ortada yazı olsun dedik. İşçi sözleşmelerinde bu böyle” ifadelerini kullandı.