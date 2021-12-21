Memur-Sen'den ek zam açıklaması
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Bakan Vedat Bilgin'den ek zam görüşmelerinin başlamasını istedi.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret etti.
Yalçın, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Memur-Sen Yönetim Kurulu olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile ek zam talebini görüştüklerini bildirdi.
''BAŞLAMASINI İSTEDİK''
Yalçın, "Görüşmede, vergi muafiyetinin nasıl yansıyacağını konuştuk. Ekonomideki dalgalanma nedeniyle alım gücü düşen kamu görevlileri için ek zam görüşmelerimizin başlamasını istedik" ifadesini kullandı.
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