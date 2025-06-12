Memur ve emekli zam oranları netleşiyor: Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte tüm senaryolar...

Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte emekli ve memurların alacağı zam oranları netleşmeye başladı. Yapılan hesaplamalar üç farklı senaryoyu ortaya koyuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, yılın ilk 5 ayında enflasyon oranı yüzde 15,09 olarak gerçekleşti. Haziran ayına ilişkin enflasyon verileriyle zam oranı kesinleşecek.

MEMURA NE KADAR ZAM YAPILACAK? Ocak 2025’te yüzde 11,54 zam alan memurlar, son 5 aylık enflasyon farkı olan yüzde 8,57 oranında ek artış kazandı. Temmuz ayında uygulanacak yüzde 5’lik toplu sözleşme zammı da eklendiğinde, memur maaşlarına en az yüzde 14 civarında zam yapılması bekleniyor.

EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILACAK? SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, her 6 ayda bir gerçekleşen enflasyon oranı kadar maaş artışı alıyor. Ocak ayında yüzde 15,75 zam alan emekliler için 5 aylık enflasyon oranı yüzde 15,09 seviyesine ulaştı. Haziran verileriyle zam oranı netleşecek.

Haziran ayı enflasyonunun TÜİK tarafından yüzde 1 ila 2 arasında açıklanması bekleniyor.

Eğer haziran enflasyonu yüzde 1 olursa SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zammı yüzde 16,24, memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 15,14 olacak.

Haziran enflasyonu yüzde 1,5 açıklanırsa, emekliler yüzde 16,81, memur ve memur emeklileri yüzde 15,71 zam alacak.

En yüksek senaryoda haziran enflasyonu yüzde 2 olursa, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 17,4, memur ve memur emeklileri ise yüzde 16,28 oranında zam alabilecek.