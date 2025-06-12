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Memur ve emekli zam oranları netleşiyor: Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte tüm senaryolar...
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Memur ve emekli zam oranları netleşiyor: Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte tüm senaryolar...

12.06.2025 10:03:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Memur ve emekli zam oranları netleşiyor: Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte tüm senaryolar...

Memura ne kadar zam yapılacak? Emeklilerin temmuz zammı ne kadar olacak? Zam oranları ne zaman netleşecek? İşte ayrıntılar...

Memur ve emekli zam oranları netleşiyor: Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte tüm senaryolar...
Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte emekli ve memurların alacağı zam oranları netleşmeye başladı. Yapılan hesaplamalar üç farklı senaryoyu ortaya koyuyor.
Memur ve emekli zam oranları netleşiyor: Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte tüm senaryolar...
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, yılın ilk 5 ayında enflasyon oranı yüzde 15,09 olarak gerçekleşti. Haziran ayına ilişkin enflasyon verileriyle zam oranı kesinleşecek.
Memur ve emekli zam oranları netleşiyor: Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte tüm senaryolar...

MEMURA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Ocak 2025’te yüzde 11,54 zam alan memurlar, son 5 aylık enflasyon farkı olan yüzde 8,57 oranında ek artış kazandı. Temmuz ayında uygulanacak yüzde 5’lik toplu sözleşme zammı da eklendiğinde, memur maaşlarına en az yüzde 14 civarında zam yapılması bekleniyor.
Memur ve emekli zam oranları netleşiyor: Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte tüm senaryolar...

EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, her 6 ayda bir gerçekleşen enflasyon oranı kadar maaş artışı alıyor. Ocak ayında yüzde 15,75 zam alan emekliler için 5 aylık enflasyon oranı yüzde 15,09 seviyesine ulaştı. Haziran verileriyle zam oranı netleşecek.
Memur ve emekli zam oranları netleşiyor: Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte tüm senaryolar...
Haziran ayı enflasyonunun TÜİK tarafından yüzde 1 ila 2 arasında açıklanması bekleniyor.
Memur ve emekli zam oranları netleşiyor: Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte tüm senaryolar...
  • Eğer haziran enflasyonu yüzde 1 olursa SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zammı yüzde 16,24, memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 15,14 olacak.
Memur ve emekli zam oranları netleşiyor: Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte tüm senaryolar...
  • Haziran enflasyonu yüzde 1,5 açıklanırsa, emekliler yüzde 16,81, memur ve memur emeklileri yüzde 15,71 zam alacak.
Memur ve emekli zam oranları netleşiyor: Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte tüm senaryolar...
  • En yüksek senaryoda haziran enflasyonu yüzde 2 olursa, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 17,4, memur ve memur emeklileri ise yüzde 16,28 oranında zam alabilecek.
Memur ve emekli zam oranları netleşiyor: Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte tüm senaryolar...

GÖZLER 3 TEMMUZ'DA

Zam oranı, 3 Temmuz’da açıklanacak TÜİK enflasyon verisiyle kesinlik kazanacak.
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