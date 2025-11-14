Memur ve emekliler ne kadar zam alacak? İşte meslek meslek tam liste...

Memurlar ve emekliler, maaş zamlarının kesinleşmesini beklerken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası anketi tahminleri beklentileri yeniden şekillendirdi. Ekim ayı enflasyon verisinin ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına eklenen enflasyon farkı, yeni zam hesaplamalarında belirleyici oldu.
MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINDA YÜKSELİŞ
Toplu sözleşme kapsamında ek olarak enflasyon farkı alan memurlar ve memur emeklilerinin maaşı, yüzde 16,56 artışla kesinleşmişti. Ayrıca memur ve memur emeklilerine 2026'nın ilk 6 ayında taban aylıklarına ek 1000 lira ödeme yapılacak.
TCMB ANKETİ ZAM BEKLENTİSİNİ ARTIRDI
Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 32,20’ye yükseldi. Altı aylık enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 13,31 zam yapılacak. 8. Dönem Toplu Sözleşmesi ile memur maaşları ve memur emeklilerinin aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 11 zam yapılmıştı. Enflasyon farkı ile birlikte ocak ayındaki zam oranı yüzde 19,78’e ulaşacak.
MESLEK MESLEK YENİ MAAŞLAR
Yüzde 19,78 zam ile memur ve emekli maaşları şu şekilde olacak:
- Şube Müdürü: 91 bin 882,15 TL
- Memur (Üniversite mezunu): 63 bin 24,64 TL
- Başkomiser: 89 bin 22,14 TL
- Polis Memuru: 77 bin 551,02 TL
- Avukat: 88 bin 56,27 TL
- Mühendis: 93 bin 667,96 TL
- Uzman öğretmen: 81 bin 170,11 TL
- Öğretmen: 73 bin 240,48 TL
- Profesör: 133 bin 372,33 TL
- Araştırma Görevlisi: 88 bin 388,06 TL
- Uzman Doktor: 151 bin 65,34 TL
- Hemşire (Üniversite Mezunu): 73 bin 974,93 TL