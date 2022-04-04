Memur ve emeklilerin alacağı enflasyon farkı belli oldu
Memur ve emeklilerin merakla beklediği enflasyon farkı netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
Haber Global'ın haberine göre, Mart'ta yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 61,14'e yükselmesi nedeniyle şimdiden 15 enflasyon farkı oluştu. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında açıklanacak rakamla zam oranı kesinleşecek.
Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşmede aldıkları zam oranı 6 aylık enflasyonun altında kalması halinde fark kadar enflasyon farkı ödeniyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon verilerine göre yüzde 5,46 artarken yıllık bazda yüzde 61,14 oldu.
Üçüncü ay sonunda milyonlarca memur ve emeklinin daha şimdiden yüzde 15,3 oranında enflasyon farkı alacağı oluştu. Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme ile belirlenen 2022 yılı zammı ilk 6 ay için yüzde 5, ikinci 6 ay içinse yüzde 7 zamdı. 2023'ün ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için de yüzde 6 zam yapılacak.
Temmuz ayında emekli ve çalışanların 2022 yılının ikinci 6 ayı için yeni kazanımlar elde etmesi bekleniyor. Özellikle son dönemde yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle yapılacak maaş iyileştirmeleri ve ek ödemeler ile vatandaşların cebinin rahatlatılması hedefleniyor.
Memur ve emekliler için zam + ikramiye ayı olan Temmuz ayında ise refah payına ek, 3600 ek göstergenin de Meclis'ten geçmesi halinde ciddi bir artış görülmesi bekleniyor.
İlgili Haberler
- Bakan Nebati'den 'enflasyon' açıklaması: 'Yüzde 61 problem mi?'
- DİSK-AR: Yoksulun enflasyonu yüzde 100’ü aştı, asgari ücret yeniden belirlenmeli
- Doç. Dr. Atilla Çifter: ÜFE ve TÜFE arasındaki fark enflasyon ile mücadelede en büyük engel
Video Haberler
- Avcılar'da ‘E-5 kovboyu' trafiği birbirine kattı
- Haydarpaşa'da gemi karaya oturdu
- 'Ya dileneceğim ya hırsızlık yapacağım'
- Zehirli denizanaları dokunanı yakıyor
- Tüneli kapatarak yüksek sesli müzik dinleyenlere ceza
- Yemek yerken cebinden '5 bin 500 doları' çalındı
- Eriyen kar suları şelale oluşturdu
- Öldüresiye şiddet sonrası polis harekete geçti
- Doğalgaz patlaması güvenlik kamerasında
- Ümraniye'de geri dönüşüm tesisinde yangın
En Çok Okunan Haberler
- TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti!
- Farah Zeynep Abdullah'tan '40 milyon TL' yanıtı
- Ali Yalçın, enflasyon verilerini değerlendirdi
- Kiev bölgesinde binlerce bomba bulundu
- İzmirli depremzedeler Ankara yolunda
- Nihat Özdemir istifa etti! TFF Başkanı kim olacak?
- Büyükada’da hayvanseverlerden eylemde
- AKP'li belediye parkta şantiye kurdu
- Koronavirüsün 9 yeni semptomu ortaya çıktı
- Freni patlayan İETT otobüsü 4 araca çarptı