Memur ve emeklilerin alacağı enflasyon farkı belli oldu

04 Nisan 2022 Pazartesi, 13:59

Haber Global'ın haberine göre, Mart'ta yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 61,14'e yükselmesi nedeniyle şimdiden 15 enflasyon farkı oluştu. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında açıklanacak rakamla zam oranı kesinleşecek.

Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşmede aldıkları zam oranı 6 aylık enflasyonun altında kalması halinde fark kadar enflasyon farkı ödeniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon verilerine göre yüzde 5,46 artarken yıllık bazda yüzde 61,14 oldu.

Üçüncü ay sonunda milyonlarca memur ve emeklinin daha şimdiden yüzde 15,3 oranında enflasyon farkı alacağı oluştu. Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme ile belirlenen 2022 yılı zammı ilk 6 ay için yüzde 5, ikinci 6 ay içinse yüzde 7 zamdı. 2023'ün ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için de yüzde 6 zam yapılacak.

Temmuz ayında emekli ve çalışanların 2022 yılının ikinci 6 ayı için yeni kazanımlar elde etmesi bekleniyor. Özellikle son dönemde yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle yapılacak maaş iyileştirmeleri ve ek ödemeler ile vatandaşların cebinin rahatlatılması hedefleniyor.

Memur ve emekliler için zam + ikramiye ayı olan Temmuz ayında ise refah payına ek, 3600 ek göstergenin de Meclis'ten geçmesi halinde ciddi bir artış görülmesi bekleniyor.