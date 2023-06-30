Memur ve emeklinin gözü kritik enflasyon verilerine çevrildi!

Yayınlanma: 30.06.2023 - 21:23

Güncelleme: 30.06.2023 - 21:27

Asgari ücrete temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 34 zam yapılmış ve 11 bin 402,32 TL olarak belirlenmişti. Asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler 5 Temmuz 2023'te TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Memur ve emeklinin merakla beklediği enflasyonla ilgili SGK uzmanı Muhammet Bayram, kritik bir tahminde bulundu. En düşük emekli maaşının 2 bin lira artırılarak 7 bin 500 liraya çıkarıldığını anımsatan Bayram, en düşük emekli aylığının 10 bin Erdoğan'ın 22 bin lira olarak açıkladığı memur zammının diğer kadrolarda aynı oranda artırılmayacağını düşündüğünü söyledi.

CNN Türk'te katıldığı canlı yayında değerlendirmelerde bulunan Bayram, şunları söyledi:

Emeklilerimiz burada merakla bekleyiş içerisinde mart ayında ara bir dönemde en düşük emekli maaşının 5500 TL’den 7500 TL’ye çıkarılması durumu olmuştu. Buna ilişkin düzenleme Meclis’e sevk edilecektir. Kademeli bir şekilde 7500 TL’nin üzerinde maaş alanlara bir zam yapılacak. En düşük emekli maaşının 10 bin TL seviyesine çıkacağını düşünüyorum."

MEMUR MAAŞI 22 BİN TL OLACAK MI?

En düşük memur maaşının seçimden önce 22 bin liraya yükseltileceği açıklanmıştı. Konuya ilişkin tahminlerini paylaşan Bayram, şu ifadeleri kullandı:

"En düşük memur maaşı yüzde 86 seviyesinde artarak 11 bin 848 TL olan maaş 22 bin TL seviyesine gelecek. Bu zammın diğer kadrolara da aynı oranda artırılacağını düşünmüyorum. Memurumuz burada göz ardı edilmeyecek, beklentiler giderilecek şekilde biz düzenleme olacaktır. Ben memurlara yüzde 35-45 arasında bir artış yapılacağını düşünüyorum.”