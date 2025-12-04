Memur ve emekliye oranları kesinleşiyor: İşte meslek meslek yeni maaş tablosu!

Ocak ayında yapılacak maaş artışlarını belirleyecek önemli enflasyon verisi dün duyuruldu. Enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammının birleşmesi, memur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin maaş artışını şimdiden yüzde 17,56 seviyesine taşıdı. Aralık ayı enflasyonunun eklenmesiyle bu oran sınırlı ölçüde değişse de mevcut hesaplamalar güçlü bir zam tablosuna işaret ediyor.
MEMUR VE EMEKLİLER İÇİN ZAM ORANI NETLEŞİYOR
Memur ve Emekli Sandığı emeklilerinin zam oranı, her yıl olduğu gibi enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışının birleşimiyle belirleniyor. Açıklanan 5 aylık veri seti, Ocak 2025 artışının büyük bölümünün şimdiden şekillendiğini göstermesi bakımından kritik önem taşıyor.
MESLEKLERE GÖRE OLUŞAN ZAMLI MAAŞLAR
Kesinleşen 5 aylık enflasyon farkına göre meslek bazında oluşan yeni maaşlar şöyle:
- Memur: 52 bin 617 TL → 61 bin 851 TL
- Araştırma Görevlisi: 73 bin 792 TL → 86 bin 742 TL
- Uzman Doktor: 126 bin 119 TL → 148 bin 252 TL
- Mühendis: 78 bin 200 TL → 91 bin 924 TL
- Avukat: 73 bin 515 TL → 86 bin 416 TL
- Şube Müdürü: 76 bin 659 TL → 90 bin 112 TL
- Uzman Öğretmen: 67 bin 766 TL → 79 bin 658 TL
- Öğretmen: 61 bin 146 TL → 71 bin 877 TL
- Profesör: 111 bin 348 TL → 130 bin 889 TL
- Başkomiser: 74 bin 490 TL → 87 bin 563 TL
- Polis Memuru: 68 bin 84 TL → 80 bin 32 TL
- Hemşire: 61 bin 759 TL → 72 bin 597 TL
- Vaiz: 63 bin 916 TL → 75 bin 133 TL
- Teknisyen: 54 bin 547 TL → 64 bin 120 TL
Bu hesaplamalar yalnızca kesinleşen 5 aylık enflasyon verisini içermektedir. Aralık ayı rakamlarının açıklanmasıyla birlikte nihai zam oranı yeniden netleşecektir.
OCAK ZAMMINDA SÜREÇ SON AŞAMADA
Enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışının birleşmesiyle memur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ocak ayında kayda değer bir zam alması bekleniyor. Kesin oran ise aralık ayı enflasyon verisinin duyurulmasıyla birlikte resmileşecek.