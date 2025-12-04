Memur ve emekliye oranları kesinleşiyor: İşte meslek meslek yeni maaş tablosu!

Ocak ayında yapılacak maaş artışlarını belirleyecek önemli enflasyon verisi dün duyuruldu. Enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammının birleşmesi, memur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin maaş artışını şimdiden yüzde 17,56 seviyesine taşıdı. Aralık ayı enflasyonunun eklenmesiyle bu oran sınırlı ölçüde değişse de mevcut hesaplamalar güçlü bir zam tablosuna işaret ediyor.

MEMUR VE EMEKLİLER İÇİN ZAM ORANI NETLEŞİYOR Memur ve Emekli Sandığı emeklilerinin zam oranı, her yıl olduğu gibi enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışının birleşimiyle belirleniyor. Açıklanan 5 aylık veri seti, Ocak 2025 artışının büyük bölümünün şimdiden şekillendiğini göstermesi bakımından kritik önem taşıyor.

MESLEKLERE GÖRE OLUŞAN ZAMLI MAAŞLAR Kesinleşen 5 aylık enflasyon farkına göre meslek bazında oluşan yeni maaşlar şöyle:

Memur: 52 bin 617 TL → 61 bin 851 TL

Uzman Doktor: 126 bin 119 TL → 148 bin 252 TL

Avukat: 73 bin 515 TL → 86 bin 416 TL

Uzman Öğretmen: 67 bin 766 TL → 79 bin 658 TL

Profesör: 111 bin 348 TL → 130 bin 889 TL

Polis Memuru: 68 bin 84 TL → 80 bin 32 TL

Vaiz: 63 bin 916 TL → 75 bin 133 TL

Bu hesaplamalar yalnızca kesinleşen 5 aylık enflasyon verisini içermektedir. Aralık ayı rakamlarının açıklanmasıyla birlikte nihai zam oranı yeniden netleşecektir.