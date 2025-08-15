Memur ve emekliye yeni zam teklifi belli oldu: Sendika başkanından sert çıkış...

Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini kapsayan 8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde takvim işliyor. Süreç kapsamında Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde Bakan Vedat Işıkhan ile bir araya geldi.
Görüşmede, Kamu İşveren Heyeti tarafından daha önce sunulan 2026 yılı için yüzde 10 + yüzde 6 zam teklifine ek olarak memurların taban aylığına 1000 lira artış önerisi sunuldu. Yetkililer, Bakan Işıkhan'ın başkanlığında yürütülen müzakere sürecinin hafta sonu da dahil olmak üzere önümüzdeki hafta devam edeceğini belirtti.
Toplantı sonrası açıklama yapan Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, şunları söyledi:
Diyoruz gelir adaletinin sağlanmasını, ücret dengesizliğinin giderilmesine ihtiyaç var. Ücret dengesizliğinin kalması gerek. Teklif var mı o da belli değil. Taban aylığa 1000 TL iyileştirme teklif ediliyor. Pazartesi günü 18 itibarıyla iş bırakarak Ankara'da miting yapacağız, Maliye Bakanlığına yürüyeceğiz dedik. Benim şu anda imzalayabileceğim bir şey söz konusu değil, bu rakamları nasıl ifade edeyim. Bir an önce yeni bir teklif getirin, pazartesi gününü beklemeyin. Eylem konusunda sendikalarımızın kararları sahaya yansıyacaktır. Bir an önce yeni teklif açıklansın, böyle teklif olmaz.