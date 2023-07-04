Son Dakika... Memur maaşı teklifi yarın TBMM'de

Son dakika haberleri... En düşük memur maaşını 22 bin TL'ye yükseltecek olan kanun teklifi yarın TBMM Başkanlığı'na sunulacak.

İHA
Yayınlanma: 04.07.2023 - 17:28
Son Dakika... Memur maaşı teklifi yarın TBMM'de
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Memur ve emeklilerin beklediği maaş zammı düzenlemesiyle ilgili yeni gelişme yaşandı.

Maaş zammı düzenlemesinin yarın Meclis'e sunulacağı belirtildi.

Teklifi saat 12.00'de AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in Meclis Başkanlığı'na sunması bekleniyor.

Düzenlemeye göre, en düşük memur maaşı 22 bin TL'ye çıkacak. Memur ve emekliye refah payı verilecek.

VEDAT IŞIKHAN: YOĞUN MESAİ HARCANIYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yakında Meclis'e sunulacak memur maaşlarına ilişkin düzenleme için yoğun mesai harcandığını söylemiş; Işıkhan, "Kimsenin mağdur olmaması bizim için önemli. Önceliğimiz refah ve yaşam kalitesini artırmak" demişti.

ERDOĞAN DA ÇARŞAMBAYI İŞARET ETMİŞTİ

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ise dün kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda, "Memur maaşlarına yapılacak zam miktarıyla ilgili süreci başlatıyoruz. 5 Temmuz Çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarımız netleşmiş olacaktır. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte biz de memur ve emeklilere verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.


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