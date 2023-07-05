Gözler Meclis'te... Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

Yayınlanma: 05.07.2023 - 10:19

Güncelleme: 05.07.2023 - 10:45

Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin gözü, hükümetten gelecek zam haberine çevrildi. Zam oranları, 6 aylık enflasyona ek olarak refah payı ile belirlenecek.

Memurlara bu yılın ikinci 6 ayı için, yüzde 6 zam ve enflasyon farkı verilecek. Memurlar yüzde 6'lık sözleşme zammına ek olarak yüzde 11.77'lik enflasyon farkı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri yüzde 17.55'lik zamma hak kazandı.

EMEKLİLERİN ZAMMI NE KADAR?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 ayda bir enflasyon oranında zam alıyor. 6 aylık enflasyon yüzde 19.77 olarak gerçekleşti. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 19.77 zam alacak.

Memur ve emeklilerin kesin zam oranı refah payı eklenmesinin ardından belli olacak.

MEMURA ZAM TEKLİFİ BUGÜN MECLİS’E GELİYOR

Memur ve emeklilerin maaş zamlarına ilşikin kanun teklifi bugün Meclis'e sunulacak. Memur ve memur emeklilerine sözleşme ve enflasyon farkına ek olarak refah payı verilecek. Teklifle en düşük memur maaşı 22 bin liraya yükseltilecek.

İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına da refah payı eklenecek. Emeklilere kademeli artış bekleniyor.

YILIN BAŞINDA YÜZDE 30 ZAM YAPILMIŞTI

Yılın başında memur ve memur emeklilerine yüzde 8 toplu sözleşme zammı, 8.48 puan enflasyon farkı ve 13.52 puan da refah payı olmak üzere toplam yüzde 30 zam yapılmıştı.

Eski SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı da 14.6 puan refah payıyla birlikte yine yüzde 30 olmuştu.