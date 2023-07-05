Gözler enflasyonda: Memura zam teklifi bugün Meclis’e geliyor

Yayınlanma: 05.07.2023 - 09:41

Güncelleme: 05.07.2023 - 10:14

Teklifini AKP Grup Başkanı Abdullah Güler açıklayacağı en düşük memur maaşını 22 bin TL’ye çıkartacak, memur ve emekliye refah payı verilmesini öngören kanun teklifinin bugün Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Öte yandan milyonlarca memur ve emeklinin gözü açıklanacak enflasyon verisinde. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) haziran ayı enflasyonunu açıklamasıyla memur ve emeklisinin maaşlarına yansıyacak 6 aylık enflasyon farkı belli olacak.

Veri sonrası yapılacak yasal düzenleme ile memur ve emeklilere verilecek nihai artış da belli olacak. Emekli ve memur maaşlarının artışına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin TBMM'ye bugün saat 12.00’de sunulması bekleniyor.

Mevcut durumda memur ve emeklisinin 5 aylık enflasyon farkı 13.13, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ise 5 aylık TÜFE oranı 15.26. Toplu sözleşmeyle beraber memurlara bu yılın ikinci 6 ayı için yüzde 6 zam ve enflasyon farkı verilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışma hayatının tek boyutu yok. Asgari ücreti bitirdik. İşveren ve çalışanlarımızı mutlu etmeye çalıştık. Refah ve yaşam kalitesini artırmak önceliğimiz” ifadelerini kullanmıştı.

Yılın başında memur ve memur emeklilerine yüzde 8 toplu sözleşme zammı, 8.48 puan enflasyon farkı ve 13.52 puan da refah payı olmak üzere toplam yüzde 30 zam yapılmıştı.

Eski SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı da 14.6 puan refah payıyla birlikte yine yüzde 30 olmuştu.