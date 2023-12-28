Yayınlanma: 28.12.2023 - 11:39

Güncelleme: 28.12.2023 - 11:39

Asgari ücretin açıklanmasının ardından memur ve memur emeklisine gelecek zam da merak edildi. Ocak ayında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emeklisine yapılacak zam oranıda belli olacak. Peki, Memur zammı ne zaman açıklanacak? Memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? Memur maaşı yüzde kaç artacak?

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Memur zammı Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Enflasyon oranı 3 Ocak 2024 Çarşamba günü açıklanacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Aralık enflasyonunun yüzde 3 civarında gerçekleşmesi halinde, en düşük memur maaşı 32 bin 865 TL, en düşük memur emekli aylığı da 12 bin 930 lira civarında oluşacak.

CEVDET YILMAZ: MEMUR MAAŞ ZAMMI YÜZDE 50 CİVARI OLACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yeni yılda memur ve memur emeklilerine yüzde 50 civarında bir zam yapılacağını söyledi.

Yılmaz, "Memurun biliyorsunuz toplu sözleşme gereği alacağı bir fark var. Aldığı bir artış var, artı enflasyon farkı var. Bu da oldukça önemli bir rakama gelecek gibi görünüyor. Dolayısıyla bu memur emeklisine de zaten yansımış olacak. yüzde 36 bir enflasyon beklediğimiz ortamda, yüzde 50 civarında bir artış memur ve memur emeklisi için" dedi. Yılmaz en düşük emekli maaşı alanların durumunu da değerlendirdiklerini söyledi.