Memur zammında son durum ne? Memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak?

Yayınlanma: 03.07.2023 - 18:04

Güncelleme: 03.07.2023 - 18:04

Asgari ücretin belirlenmesinin ardından memur ve emeklinin gözü enflasyon verilerine çevrildi. Memur ve emeklilerin gözü, hükümetten gelecek zam haberinde. Asgari ücrete temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 34 zam yapılmış ve 11 bin 402,32 TL olarak belirlenmişti. Asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler memur zamlarına çevrildi.



MEMUR ZAMMINDA SON DURUM NE?



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise memur ve emekli maaş zammının temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini, söyleyerek en düşük memur maaş zammı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Işıkhan hedeflerinin torba yasa ile paydaşları memnun edecek bir düzenleme olduğunu vurguladı.

MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Bu çerçevede AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan kabine toplantısında memur ve emekli zamları başta olmak üzere birçok konuyu içeren torba yasa teklifinin ele alınması bekleniyor. Torba yasa ile en düşük memur maaşı 22 bin liraya yükseltilecek. Diğer memurlar için görev, unvan, derece ve mesleki kariyer kriterlerine göre kademeli artış yapılacak. Zam oranları, 6 aylık enflasyona ek olarak refah payı ile belirlenecek.

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR ZAM GELECEK?

En düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltilmesinin ardından yüksek prim ödeyen emeklilerin mağduriyetlerinin önüne geçilmesine dönük atılacak adımlar da Kabine'de masaya yatırılacak. En düşük memur maaşı mart ayında yapılan düzenleme ile 7500 olmuştu. Böylece aylığı 7 bin 500'den az olan tüm emeklilerin aylığı 7 bin 500 liraya sabitlendi. Fakat 7 bin 500 liradan fazla aylığı ola emeklilere bir düzenleme yapılmamıştı. Bu çerçevede 7 bin 500 lira üzerinde aylık alan SGK ve Bağ-Kur emeklileri içinse kademeli bir artış sağlanacak. 7 bin 500-10 bin, 10 bin ile 15 bin, 15 bin ile 20 bin ve 20 bin lira üzerine kademeli olarak emekli zammı belirlenecek.

MEMUR ZAMLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

5 Temmuz'da enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla, teklife son şeklinin verilmesi bekleniyor. Memur-Sen ise en düşük memur maaşının temmuzda önce 22 bine, toplu sözleşme zamlarıyla da 25 bin 300 liraya yükseltilmesi gerektiği görüşünde.