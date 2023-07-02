Gözler TBMM'ye çevrildi! Memur zammı için kritik hafta...

Yayınlanma: 02.07.2023 - 09:18

Güncelleme: 02.07.2023 - 09:19

Bayram tatili sonrası kabineyi ve Meclis’i yoğun bir gündem bekliyor. Memur ve emekli maaşı düzenlemesi, anayasa değişikliği, kira artışlarında yüzde 25 sınırının uzatılması öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

4 Temmuz’da açılacak TBMM’de bu düzenlemelerin torba yasa olarak ele alınması bekleniyor.

Meclis bayramın ardından zam teklifini gündemine alacak. Düzenleme ile en düşük memur maaşı 22 bin liraya yükseltilecek. Diğer memurlar için de görev, unvan, derece ve mesleki kariyer kriterlerine göre kademeli artış yapılacak.

TRT Haber'in haberine göre, belirlenen zam oranına 6 aylık enflasyon farkı da ilave edilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları teklife son şeklini verecek.

MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN DE FORMÜL MASADA

Memurlara yapılacak zam doğrudan memur emeklilerine de yansıtılacak.

En düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltilmesinin ardından, yüksek prim ödeyen emeklilerin mağduriyetini önlemeye yönelik bir düzenleme de bu teklifte yer alacak.

KIRAYA YÜZDE 25 ZAM SINIRI

Kiracı ve ev sahiplerini karşı karşıya getiren konutlarda kira artışı sorununa yönelik hükümetin, ev kira zammını yüzde 25 ile sınırlayan düzenlemesiyle ilgili geçen günlerde açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bayramdan sonra meselenin Meclis’in ilk işlerinden olacağını ve düzenlemenin torba kanunla yasalaşacağını söyledi.

Bu kapsamda Meclis’in ilk işlerinden birisi de kira fiyatlarındaki artışı yüzde 25 ile sınırlama olacak.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Hükümetin Meclis’in açılmaya başlamasıyla gündemindeki en önemli konular arasında Anayasa değişikliği de bulunuyor. Anayasa değişikliğinin maddeleri içinde başörtü konusu ve aileye ilişkin düzenlemeler olacak.

Muhalefet ile anlaşılması durumunda ise çok daha kapsamlı değişikliklerin gündeme gelmesi bekleniyor.