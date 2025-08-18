Memur zammında yeni gelişme: Bakan Işıkhan sendikalarla görüşecek!

Memur ve emekli maaşlarına ilişkin zam kararında yeni bir gelişme yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, saat 18.30'da sendikalarla bir araya gelerek toplu sözleşme görüşmelerini sürdürecek.

NE OLMUŞTU?

4 milyona yakın kamu emekçisini ve 2 milyon memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, hükümetin zam teklifleri çalışan taleplerinin çok altında kalınca birçok sendika iş bırakma kararı almıştı.

Hükümet tarafı ilk teklifte 2026 yılının ilk 6 ayı için yüzde 10, ikinci 6 ay için yüzde 6, 2027 yılı için ise her dönemde yüzde 4 zam önerdi. İkinci teklifte yalnızca taban aylığa 1000 TL artış eklendi.

Memur-Sen ise yüzde 88 zam talep ediyordu.

İstanbul Kadıköy’de düzenlenen eylemlerde kamu emekçileri “sokaklarda, alanlardayız” diyerek mücadelede kararlı olduklarını gösterdi.

Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, teklifi reddettiklerini belirterek, iş bırakma eylemlerine destek verdi ve üyelerine idari işlem yapılamayacağını vurguladı. KESK Sözcüsü Berker Şahin ise teklifleri yetersiz bulduklarını, hakların ancak mücadele ile alınacağını söyleyerek eylemlerin zamlar talepleri kabul edilene kadar süreceğini açıkladı.