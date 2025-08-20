Memur zammında yeni gelişme: Süreç Hakem Heyeti'ne taşınıyor!

6,5 milyona yakın memur ve memur emeklisini ilgilendiren 8. Toplu Sözleşme görüşmelerinde henüz bir uzlaşıya varılamadı. 1 Ağustos’ta başlayan görüşmelerde Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen arasında anlaşma sağlanmadı. Taraflar mutabakata varamayınca, Memur-Sen zam teklifini Hakem Heyeti’ne taşımaya karar verdi.

HAKEM HEYETİ NEDİR?

Hakem Heyeti 11 üyeden oluşuyor ve bu üyelerin 6’sı Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor. Heyetin 4 üyesi Memur-Sen’den, biri Kamu-Sen’den, diğer üye ise Memur-Sen tarafından gösterilen akademisyenler arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçiliyor. Böylece heyette hükümetin ağırlığı belirgin şekilde görülüyor.

HAKEM HEYETİ KARARININ ÖNEMİ VE SÜRECİ

Hakem Heyeti’nin vereceği karar kesin ve toplu sözleşme hükmünde olacak. Başvurunun ardından 5 gün içinde karar açıklanması bekleniyor.

TOPLU SÖZLEŞMEDE SON TEKLİF VE SENDİKALARIN TUTUMU

Süreçte, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve Birleşik Kamu-İş genel başkanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın ev sahipliğinde bir araya gelerek Kamu İşveren Heyeti’nin 8. Dönem Toplu Sözleşme için sunduğu son teklifi değerlendirdi. Bu teklifler 2026 yılı için yüzde 11 ve yüzde 7, 2027 için ise iki dönem yüzde 4 oranlarını içeriyor. Ancak sendikalar bu teklifi kabul etmeyerek, takvim tamamlanmadan yeni bir teklif sunulması gerektiğini vurguladı.

MEMURLARIN TALEBİ NEYDİ?

Memur-Sen, 2026'nın ilk altı ayında taban aylığa 10 bin lira zam, yüzde 10 refah payı ve yüzde 25 zam talep ediyordu. İkinci altı ay için yüzde 20 zam, 2027'nin ilk yarısı için taban aylığına 7 bin 500 lira zam ve yüzde 20, ikinci yarısı için yüzde 15 zam istiyordu. Bu teklif, 2026'da kümülatif yüzde 88, 2027'de ise kümülatif yüzde 46 zam anlamına geliyordu. Buna göre sendika üyesi bekar bir kamu görevlisinin maaşı 2026 Ocak ayında 47 bin 500 liradan 74 bin 930 liraya çıkacaktı.

HÜKÜMETİN İLK CEVABI

12 Ağustos 2025'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hükümetin ilk zam teklifini açıkladı. Buna göre 2026 yılı için ilk altı ay yüzde 10, ikinci altı ay yüzde 6, 2027 yılı için ilk altı ay yüzde 4, ikinci altı ay yüzde 4 oranında artış teklif edildi.

Sendikaların yapılan teklifi düşük bulmasının ardından ikinci kez sendikalarla görüşen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, görüşmede Kamu İşveren Heyeti tarafından daha önce sunulan 2026 yılı için yüzde 10 + yüzde 6 zam teklifine ek olarak memurların taban aylığına 1000 lira artış önerisi sundu.

SENDİKALAR İŞ BIRAKTI

Hükümetten herhangi bir yeni teklif masaya sunulmamasının ardından yapılan ikinci teklifin de çalışanların taleplerinin çok altında kalmasıyla pazartesi günü sendikalar iş bırakma kararı aldı. KESK, Birleşik Kamu-İş, BASK, DMK, HAK-SEN, YURT-SEN, Hekim Birliği ve ASİM-SEN iş bırakma kararının ardından Memur-Sen ve Kamu-Sen de eyleme destek verdi.

KESK ve bağlı sendikaları, İstanbul ve İzmir'de de eylemlerini sürdürürken Milli Kütüphane önünde buluşarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yürüdü. Kitlesel yürüyüşün ardından KESK'liler, Birleşik Kamu-İş, BASK, DMK, HAK-SEN, YURT-SEN ve ASİM-SEN'le bakanlık önünde bir araya geldi.

İstanbul Kadıköy'de düzenlenen eylemde kamu emekçileri, uzun süredir çözüme kavuşmayan taleplerini yineleyerek "sokaklarda, alanlardayız" diyerek hak mücadelesine devam edeceklerini gösterdi. Ücret artışları ve sosyal haklarda iyileştirme talebiyle başlayan protestolarda, kamu hizmetlerinin özelleştirilmesine ve düşük maaşlara karşı tepkiler yükseldi.

HÜKÜMETİN SON TEKLİFİ

İş bırakma eyleminin ardından 18 Ağustos 2025 saat 18.30 tarihinde sendikalar yeniden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'la görüştü. Yapılan görüşmede hükümetin son teklifi kamu görevlileri sendikalarıyla paylaşıldı. Buna göre 2026 yılı için ilk altı ay yüzde 11, ikinci altı ay yüzde 7, 2027 yılı için ilk altı ay yüzde 4, ikinci altı ay yüzde 4 oranında artış teklif edildi.

'RAKAMLAR GERÇEKTEN KOMİK'

Teklifin sunulmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın şunları söyledi:

"Toplu sözleşme başladığı tarihten bu tarihe kadar biz hep aynı şeyi söyledik. Dedik ki gelir adaletsizliği var, ücret dengesizliği var dedik. Çünkü burada sağlamazsanız bu uzun süre devam edecek. Az önce Sayın Bakan bize sunduğu 10+6 teklifinin üzerine 2 puan ekleyerek 11+7 diye 2026 yılını, 2027'yi ise 4+4 bırakıyoruz diyerek. Bu son teklif falan olamaz. Çünkü kamuda bu rakamlarla, bu durumla asla çalışma barışı olmaz."

Yalçın, durumun ciddiyetini "En düşük emekli maaşı 30 yıl hizmet etmiş bir ebenin 22 lira ücret aldığı bir yerde siz onun ayakta kalmasından bahsedebilir misiniz? Onun için seyyanen zam yansıtılmalı, taban aylık iyileştirme yapılarak bari aradaki makas bir miktar daraltılsın" sözleriyle örneklendirdi.

Yalçın, "Bu teklifi bu anlamda kabul etmek mümkün değil. Son teklif cümlesini ise asla kabul etmeyiz. Böyle bir şey yok. Masa devam ediyor. Yarın masa devam edecek. Ertesi gün sabaha kadar masa işletilebilir" diyerek sürecin devam edeceğini vurgulamıştı.