Memura, işçiye değil; yurtdışındaki din görevlilerine yüzde 25 zam: Torbadan ‘zam’ çıktı

Yayınlanma: 09.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 09.05.2025 - 07:40

Milyonlarca memur “ek zam, refah payı” istiyor. Yaklaşık 8 milyon asgari ücretli işçi de “ara zam” talep ediyor. Bu talepler hakkında bir yorum yapmayan iktidar, yurtdışındaki bazı sözleşmeli din görevlileri için yüzde 25 zam kararı aldı.

İçerisinde Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili düzenlemelerin bulunduğu “torba teklif” Meclis gündeminde bulunuyor. Teklif gelecek hafta Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek. Mevcut Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yasa’ya göre, Türkiye’de lisans düzeyinde yüksek din öğrenimini veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışında bir İslam ilahiyatı bölümünü başarıyla bitiren din görevlilerinden ilgili ülke vatandaşlığına sahip olanlarla süresiz oturma izni bulunanlar, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu’nca mahallinde sözleşmeli statüde istihdam edilebiliyor. Bunlara, ilgili ülkede sürekli görevle bulunan ve 9. derecenin 1. kademesinden aylık alan bekar meslek memuruna ödenmekte olan yurt dışı aylığının yüzde 80’ini geçmemek üzere Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilecek tutarda ödeme yapılıyor. Meclis’e sunulan teklif ile “yüzde 80 sınırı” kaldırılıyor.

YILLIK MALİYET FARKI 216.4 MİLYON LİRA

Teklife ilişkin hazırlanan etki analizinde, “Halen yurt dışında sözleşmeli statüde görev yapmakta olan personele ödenen ücretler 2012 yılında belirlenmiş olup 2022’de yapılan yeni düzenleme ile sağlanan artış yetersiz kaldığından söz konusu düzenleme yapılmaktadır. Çoğu lisansüstü eğitime sahip ve birkaç dil bilen, sözleşmeli din görevlileri kanun maddesindeki maaş üst sınırı kısıtlaması sebebiyle 10 yıldır maaşlarında yeterli iyileştirme alamamışlardır” denildi. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu’nca mahallinde sözleşmeli statüde istihdam edilen din görevlilerine ödenecek maaşlarda artırım yapılmasının amaçlığı belirtilen analizde, şöyle devam edildi:

“Bu düzenlemeden etkilenecek yurt dışı sözleşmeli din görevlisi sayısı 479’dur. Bu kişilere ödenecek maaşta yüzde 25 artışla oluşacak yıllık toplam maliyet farkı 216 milyon 482 bin 689,92 TL’dir. (İlgili personele ödenen maaşlar döviz olarak ödenmekte olup TL’ye çevirirken 28 Mart 2025 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz kurları ve 30 Nisan 2025 tarihindeki personel sayıları esas alınmıştır.)”