'Memura üst yaş sınırı' tepki çekiyor... Ne emekli olabiliyorlar ne de memur: ‘Yasa hukuka uygun değildir’

TBMM Genel Kurulu'nda, TRT ve Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği düzenlemelerin yer aldığı 208 Sıra Sayılı Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Teklifi kabul edildi.

Yasayla, kamu kurum ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak personel alımlarında 35 yaş sınırı aranacak. Tapu Çevre Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Güven Nazmi Demiralp, söz konusu karara tepki gösterdi.

Demiralp, “Sendika olarak bu düzenlemeyi hukuka uygun ve adaletli bulmuyoruz. Her ne kadar bizim anayasımızda yaş ayrımcılığı açıktan adı zikredilerek düzenlenmemiş olsa da; tarafı olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, yaş ayrımcılığını açıkça yasaklamıştır. Uluslararası sözleşmelerin iç hukuktan hiyerarşide üstün olması nedeniyle bu yasa, hukuka uygun değildir” dedi.

"SEN ARTIK İŞE YARAMAZSIN DENİLİYOR"

Siyasi parti liderlerinin ve milletvekillerinin yaşlarının yüksekliğine dikkat çeken Demiralp, “80 yaşında milletvekili ve siyasi parti genel başkanı olmanın mümkün olduğu bir ülkede, devlet memuriyetine girişi 35 yaş ile sınırlandırmak hakkaniyete uygun değildir. Askerlik, polislik gibi bedensel kapasite isteyen görevler hariç, memuriyete girişte yaş sınırı uygulanmasını doğru bulmuyoruz. Bu durum, insanların fırsat eşitliğinin elinden alınması anlamına gelir” ifadelerini kullandı. Düzenlemenin AYM tarafından iptal edileceğini öngördüğünü söyleyen Demiralp, “Bu yasa ile, ’65 yaşından önce emekli olamazsın’ denilen kitlelere, bu yasa ile ‘35 yaşından sonra memur olamazsın; artık sen yeterince işe yaramazsın’ denilmiş olmaktadır” diye konuştu.